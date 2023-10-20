Нет физической силе: кинологи раскрыли, как правильно ругать собаку за проступки

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Воспитание собаки – процесс тяжёлый и не быстрый. Один из самых трудных процессов – наказание для питомца. В этом вопросе важно отказаться от физической силы и работать с психологией собаки, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Конечно, наказание – это не самый эффективный инструмент, который помогает обучать собаку, неправильное наказание будет иметь много последствий. Важно отметить, что под наказанием не имеется в виду применение физической силы. Это демонстрация такого поведения хозяина, которое даёт понять собаке, что её действиями недовольны», – отметил он.В случае, если наказывать собаку силой, хозяин будет восприниматься не как безопасный лидер, а как непредсказуемый и агрессивный объект, которого нужно держаться стороной. Собака в этом случае может не только перестать слушаться владельца, но и проявить агрессивное поведение в ответ в качестве защиты.
Также кинологи предлагают выражать недовольство поведением собаки непосредственно в момент нарушения правил. Например, если пёс грызёт кроссовки, скажите «Нельзя!» строгим голосом и отправьте его на место. Важно, чтобы ваше наказание было связано с конкретным действием.
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Кинологи напоминают, что нередко собаки проявляют нежелательное поведение из-за своих инстинктов. Например, если ваш пёс пытается украсть еду со стола, предоставьте ему запрещающую команду и уберите его из ситуации. Повторяйте эти действия, чтобы собака поняла, что такое поведение недопустимо.
Мгновенная реакция хозяина на нежелательное поведение также поможет донести недовольство. Смысл этого метода заключается в том, что вы неприятно для животного реагируете на его действия, например, тяните поводок на себя, если питомец пытается запрыгнуть на прохожего. Как только собака успокаивается, ваша противодействующая сила заканчивается. Этот метод помогает собаке понять, что её поведение недопустимо.
Лучший способ — это обучать собаку так, чтобы она не проявляла нежелательное поведение. Если вам приходится наказывать собаку, используйте гуманные методы, чтобы доносить информацию до неё понятным и эффективным способом.
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Екатерина Шмакова