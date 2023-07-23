Нетрезвый житель Москвы пытался въехать в Кремль на своем автомобиле

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Пьяный москвич пытался заехать в Кремль прямо на своей машине, утверждая, что у него там «бизнес-встреча». Дальше КПП его не пропустила охрана. Теперь все свои встречи он будет проводить в СИЗО.
Однако охрана Кремля не купилась ни на «порше» блатные номера, ни на уговоры и просьбы пустить. Водителя проверили на алкоголь и выяснили, что он ехал за рулем пьяным. «Генератора бизнес-идей» арестовали. Теперь его ждет суд, пока только за вождение в нетрезвом виде.
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