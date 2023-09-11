Неуязвимый для ПВО: чем опасен российский «Искандер» для НАТО

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Что такое «Искандер»
«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.
Особенности «Искандера»
Ракетный комплекс состоит из впечатляющих боевых частей. К ним относят кассетную осколочную часть, которая служит для поражения площадных целей и окопанной техники, бетонобойную часть – для поражения бункеров и осколочно-фугасную, которая используется для поражения точечных целей. Площадь поражения боеприпасами комплекса зависит от их типов, но ориентировочно составляет 15 тысяч квадратных метров. В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.
Применение «Искандера» в зоне СВО
Военный эксперт, политолог Константин Сивков прокомментировал применение ракетного комплекса в зоне проведения спецоперации и назвал его преимущества. По его словам, в зоне СВО российские военнослужащие применяют ракетный комплекс «Искандер» постоянно. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Неуязвимым «Искандер» является потому, что его ракеты идут на предельно малых высотах, которые не уязвимы для систем ПВО. Кроме того, непредсказуемость траектории, их маневрирование – является причиной, по которой их практически невозможно перехватить. Ракетный комплекс оснащен средствами обнаружения цели и быстро реагирует на возникающие угрозы, оперативно оценивая обстановку», - пояснил Сивков.
Почему «Искандер» угроза для НАТО
Ракетный комплекс «Искандер» не имеет аналогов на Западе и его ракеты не могут быть сбиты из систем ПВО, не оснащенных высокотехнологичными средствами. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
Кроме того, издание National Interest сообщало об обеспокоенности блока НАТО размещением «Искандеров» в Калининграде. Авторы статьи назвали такой шаг проявление «силовой дипломатии Кремля». В Североатлантическом альянсе полагают, благодаря дальнобойности вооружения, Россия сможет поражать объекты НАТО, запуская снаряды из Калининграда по целям в Балтийском море.
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