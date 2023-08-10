Невзорова* оштрафовали на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти

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Невзоров* допустил ряд высказываний в ходе интервью белорусскому радио. Речь журналиста заинтересовала представителей прокуратуры, которая отправила материал на проверку. После проведения экспертизы видеоматериала, было установлено, что журналист допустил оскорбление достоинства россиян и граждан Беларуси.
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* Признан в РФ иноагентом