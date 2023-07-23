New York Post: Американец лишился обеих рук и части ступни после укуса блохи

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Жителю штата Техас (США) Майклу Кольхофу ампутировали обе руки и часть ступни. Врачи были вынуждены пойти на это из-за сыпного тифа, который начал развиваться у 35-летнего мужчины после укуса блохи.
Из-за того, что на месте укуса блохи отсутствовали опухоль и сыпь, медики не сразу смогли установить диагноз. Оказалось, что причиной онемения стал именно укус насекомого, из-за которого у мужчины стал развиваться сыпной тиф. Майкла удалось спасти. Но на коже рук и стопы появилась гангрена. Пришлось ампутировать техасцу обе руки до предплечий и часть стопы. Сейчас медики пытаются сохранить оставшиеся части конечностей. Мать Майкла написала в соцсетях, что ему предстоит пройти множество операций, процедур и сложную реабилитацию, но она уверена, что ему хватит сил и мужества перенести все это.
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