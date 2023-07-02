Newsweek сообщил об известной России слабости ВСУ

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Newsweek: Россия знает, что у стран Запада почти не осталось ПЗРК Stinger для ВСУ
Американское издание Newsweek сообщает, что у Запада почти не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для ВСУ, о чем уже известно в России, передают «Известия».
Военный аналитик Аллан Орр считает, что Россия знает о возникшей проблеме Украины. ВСУ не могут осуществлять контроль над воздушным пространством, противостоять артиллерии без ПЗРК, а также преодолевать минные заградительные поля.
Для того чтобы возобновить производство ПЗРК Stringer, США приходится использовать труд инженеров старше 70 лет, так как электроника, которая используется в ракете, устарела.
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Военный аналитик Аллан Орр считает, что Россия знает о возникшей проблеме Украины. ВСУ не могут осуществлять контроль над воздушным пространством, противостоять артиллерии без ПЗРК, а также преодолевать минные заградительные поля.
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Екатерина Коршунова