Незаконная свалка в Рузе нанесла ущерб почвам на 121,5 млн рублей

Фото: Минэкологии МО
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Инспекторы подмосковного Минэкологии выявили в ходе осмотра рузских земель большую незаконную свалку, сообщили в пресс-службе ведомства. Материалы майской проверки направлены в ОМВД России по Рузскому городскому округу и в Рузскую городскую прокуратуру.
Сумма нанесённого почвам ущерба составила 121,5 млн рублей. По закону этого достаточно для возбуждения уголовного дела. Однако окончательное решение примут прокуратура и ОМВД.
Читайте также:
Подмосковное Минэкологии засудило устроивший свалку в Подольске банк
ГУСТ и Минэкологии обнаружили нарушителей правил перевозки строительных отходов
Инспекторы ГУСТ пресекли незаконный сброс строительных отходов
«Отходы, в основном, строительные, обнаружили на двух земельных участках. Мы провели исследования и установили, что площадь незаконной свалки – около 1,1 тыс кв м, а объём отходов – более 700 кубометров. Накопления в почве значительных концентраций загрязняющих веществ не установлено. Однако слой гумуса перекрыт, а значит, налицо порча земель», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Читайте также:
Подмосковное Минэкологии засудило устроивший свалку в Подольске банк
ГУСТ и Минэкологии обнаружили нарушителей правил перевозки строительных отходов
Инспекторы ГУСТ пресекли незаконный сброс строительных отходов
Лора Луганская