NGS24: ФССП призывает должников записаться на СВО, чтобы найти деньги для уплаты

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Федеральная служба судебных приставов РФ начала массово рассылать должникам письма, в которых предлагают записываться добровольцами на СВО, чтобы заработать там деньги для оплаты задолженностей. Об этом рассказало издание NGS24, в распоряжении которого оказалось одно из подобных писем.
Читательница издания Ольга из Красноярска сообщила, что получила «направление» на запись на спецоперацию от пристава, из-за непогашенной задолженности перед банком в размере 800 тысяч рублей. Ей пришло два документа — в одном ей сообщали о задолженности перед банком, а в другом рекомендовали явиться в свой районный военкомат с «заявлением о поступлении на военную службу по контракту».
При этом, как рассказала журналистам сама Ольга, у неё нет ни военного билета, ни подходящего образования, чтобы, например, работать медсестрой.
В красноярском региональном управлении ФССП соответствующий журналистский вопрос не проигнорировали, однако напомнили, что в случае участия должника в боевых действиях в составе российской армии взыскание его задолженностей приостанавливается. Что же касается писем, о которых идёт речь, судебные приставы пояснили: такие рекомендации являются де-факто массовой рассылкой: они «не персонализированы» и носят «информирующий характер для должников».
Читайте также:
1 ноября — День судебного пристава: о профессии и празднике
В Подмосковье участников СВО защитят от списания долгов со счетов
В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт
При этом, как рассказала журналистам сама Ольга, у неё нет ни военного билета, ни подходящего образования, чтобы, например, работать медсестрой.
Читайте также:
1 ноября — День судебного пристава: о профессии и празднике
В Подмосковье участников СВО защитят от списания долгов со счетов
Артем Путинцев