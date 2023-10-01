Нидерланды прекратили работу крупнейшего европейского газового месторождения

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1 октября прекращена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене.
Агентство ANP сообщает, что месторождение Гронинген обнаружили в 1959 году, а открыли в 1963 году. На пике здесь добывалось более 50 млрд кубометров газа в год. Но из-за землетрясений, которые были связанны с добычей, в 2018 году приняли решение постепенно снижать объёмы и в итоге закрыть месторождение.
В июне нидерландские власти решили полностью остановить добычу газа в Гронингене с 1 октября 2023 года. Но возобновление работы месторождения возможно, если появится крайняя необходимость. Например, причиной возобновления может стать холодная зима.
Окончательное закрытие состоится 1 октября 2024 года.
Ранее в интервью британской газете The Financial Times (FT) глава гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен признала, что после отказа от российского газа Европа стала зависимой от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на ближайшие несколько десятилетий.
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В июне нидерландские власти решили полностью остановить добычу газа в Гронингене с 1 октября 2023 года. Но возобновление работы месторождения возможно, если появится крайняя необходимость. Например, причиной возобновления может стать холодная зима.
Ранее в интервью британской газете The Financial Times (FT) глава гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен признала, что после отказа от российского газа Европа стала зависимой от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на ближайшие несколько десятилетий.
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Мария Фирсова