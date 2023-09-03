НИИ Склифосовского: актёр Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: iStock/gorodenkoff
В столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сообщили, что актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, на сайте Российского академического Молодежного театра (РАМТ) появилась информация, что Янин умер после 8 лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Впоследствии эту запись удалили.
Ранее жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам.
Дарье позвонила девушка, представившаяся старшей медсестрой «Склифа», которая сообщила, что Алексей якобы скончался. Эту трагическую информацию Клюшникова передала родственникам мужа и в театр, выпустивший пресс-релиз о смерти актёра.
Читайте также:
SHOT: Жену актёра Янина обманули мошенники, сообщившие ей о смерти мужа
Жена актёра Алексея Янина опровергла информацию о смерти мужа
Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
Ранее жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам.
Читайте также:
SHOT: Жену актёра Янина обманули мошенники, сообщившие ей о смерти мужа
Жена актёра Алексея Янина опровергла информацию о смерти мужа
Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
Екатерина Коршунова