Никита Журавель заявил в суде, что изучает Коран

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Обвиняемый в сожжении Корана Никита Журавель сообщил в суде, что изучает священную книгу.
Никита Журавель проходит обвиняемым по делу о сожжении Корана в Волгограде. Во время судебного заседания он сообщил, что изучает Коран, пишет РИА Новости.
В четверг в Висаитовском районном суде началось судебное заседание, во время которого по видеосвязи допрашивают свидетелей по делу.
Ранее Кадырову-младшему вручили вторую по значимости награду в Татарстане. 15-летний Адам Кадыров получил орден «Дуслык». Также ему присвоили звание героя Чеченской Республики.
Награды сын Кадырова получил после появления видео, где Адам Кадыров в СИЗО избивает Никиту Журавеля, которого задержали в Волгограде за сожжение Корана.
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В четверг в Висаитовском районном суде началось судебное заседание, во время которого по видеосвязи допрашивают свидетелей по делу.
«В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих», — рассказал Никита Журавель.
«Мой поступок ужасен и не имеет оправдания», — заявил Журавель.Напомним, в мае силовики задержали его в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. По данным СК, он признался, что делал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Оно передано чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.
Ранее Кадырову-младшему вручили вторую по значимости награду в Татарстане. 15-летний Адам Кадыров получил орден «Дуслык». Также ему присвоили звание героя Чеченской Республики.
Награды сын Кадырова получил после появления видео, где Адам Кадыров в СИЗО избивает Никиту Журавеля, которого задержали в Волгограде за сожжение Корана.
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Мария Фирсова