Никита Журавель заявил в суде, что изучает Коран

Сороковая антарктическая научная экспедиция Китая началась 1 ноября. В ее рамках к февралю 2024 года планируется закончить строительство новой станции около моря Росса, которая будет пятой научно-исследовательской станцией КНР в Антарктике. Об этом сообщает Global Times.