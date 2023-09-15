Нилов назвал неоднозначной идею ограничить детям добавление друзей в соцсетях

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал неоднозначным предложение ограничить для несовершеннолетних свободное добавление друзей в социальных сетях.
«С одной стороны, цель обеспечить детям допбезопасность, учитывая, что есть много случаев, когда среди друзей злоумышленники, педофилы и т.д. С другой стороны, уже самые маленькие пользуются телефонами и соцсетями. Если усилить контроль за контентом, то этим у нас занимается в том числе и такая организация, как «Лига безопасного интернета», — прокомментировал инициативу в беседе с RT Нилов.
Также он подчеркнул, что родительский контроль в этом плане должен присутствовать, однако если очень сильно переусердствовать с запретами и ограничениями, последствия могут быть серьёзными.
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