Нитку нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили из-за разгерметизации в Польше

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Одну из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключили из-за разгерметизации на территории Польши. Об этом сообщил польский оператор магистрали PERN.
Отмечается, что вторая нитка нефтепровода работает в штатном режиме. По информации оператора, отключение нитки нефтепровода не представляет угрозы для местных жителей. На месте инцидента находятся Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN.
На данный момент происходит расследование обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее российские подразделения ПВО отразили атаку трех беспилотников самолетного типа, которые направлялись к нефтеперегонной станции «Дружба». По словам губернатора Богомаза, катастрофу удалось предотвратить благодаря профессионализму российских военных.
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Екатерина Коршунова