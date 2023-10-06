Нобелевскую премию мира присудили за защиту прав женщин

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Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади. Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет.
В этом году размер премии составляет порядка одиннадцати миллионов шведских крон, что немного меньше миллиона долларов.
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Екатерина Коршунова