Нобелевскую премию по экономике получила американский профессор

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Американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год. Об этом сообщает Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Сообщается, что премия была присуждена за «углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда».
Напомним, в этом году размер премии составляет порядка одиннадцати миллионов шведских крон, что немного меньше миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира присудили за защиту прав женщин. Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади. Она получила премию за борьбу против угнетения женщин, а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех».
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Екатерина Коршунова