Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов

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За всю историю премия в области изучения физики присуждалась 116 раз, ее получили 222 человека. Все имена лауреатов не сообщаются до момента оглашения. В скором времени станут известны лауреаты и в других областях. 4 октября назовут лауреатов по химии, 5 октября - по литературе, а 6 октября в столице Норвегии Осло назовут обладателя премии мира. Лауреата по экономике назовут 9 октября.
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