Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе

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64-летний драматург из Норвегии Юн Фоссе удостоен Нобелевской премии по литературе.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал Юн Фоссе «за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».
Юн Фоссе дебютировал в 1983 романом «Красное, чёрное», а как драматический писатель — пьесой «И мы никогда не расстанемся» (1994).
Писатель преподавал литературу, занимался журналистикой. Является автором нескольких стихотворных сборников, книг для детей.
Ранее сообщалось, что обладателями Нобелевской премии по медицине 2024 года стали Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США).
Лауреаты удостоены наград за разработку мРНК вакцин против коронавируса COVID-19.Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма посчитал, что открытия ученых в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволили разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.
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Юн Фоссе дебютировал в 1983 романом «Красное, чёрное», а как драматический писатель — пьесой «И мы никогда не расстанемся» (1994).
Ранее сообщалось, что обладателями Нобелевской премии по медицине 2024 года стали Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США).
Лауреаты удостоены наград за разработку мРНК вакцин против коронавируса COVID-19.Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма посчитал, что открытия ученых в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволили разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.
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Мария Фирсова