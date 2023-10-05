Радио1
Главная / Новости / Общество/ Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе

Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе

05 октября 2023, 14:07
Фото: IStock/rrodrickbeiler

Фото: IStock/rrodrickbeiler

64-летний драматург из Норвегии Юн Фоссе удостоен Нобелевской премии по литературе.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал Юн Фоссе «за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».

Юн Фоссе дебютировал в 1983 романом «Красное, чёрное», а как драматический писатель — пьесой «И мы никогда не расстанемся» (1994).


Писатель преподавал литературу, занимался журналистикой. Является автором нескольких стихотворных сборников, книг для детей.

Ранее сообщалось, что обладателями Нобелевской премии по медицине 2024 года стали Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США).

Лауреаты удостоены наград за разработку мРНК вакцин против коронавируса COVID-19.Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма посчитал, что открытия ученых в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволили разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

Читайте также:

Нобелевскую премию по медицине получили венгерка Карико и американец Вайсман

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов

Самые известные нобелевские лауреаты из России и СССР
#премия
#писатель
#литература
Читайте нас в
Глава городского округа Красногорск встретился с семьями военнослужащих СВО
05 октября 2023, 14:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорске прошла встреча Главы городского округа Дмитрия Владимировича Волкова с семьями военнослужащих СВО.
Стоит отметить, что во время беседы были подняты вопросы о улучшении жилищных условий и материально-техническом обеспечении. Также Волков пообещал помощь с восстановлением наград.

«Каждое касание, личная погруженность, шаг навстречу в решении вопросов глобального и насущного характера – наша совместная задача, и в этом ключе будем работать со всеми семьями наших Героев», - подчеркнул Глава.

Кроме этого, он добавил, что желающие служить по контракту могут подать документы в отделы управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск.

Читайте также:

Черепах из фонтана красногорского парка отправили на зимовку

Детсад в красногорском ЖК «Пятницкие кварталы» достроят до конца года

Участники проекта «Активное долголетие» отметили День бабушек и дедушек
#красногорск
#помощь
#документы
#сво
#семьи
#подмосковье
Читайте нас в
В Подмосковье по просьбам жителей ремонтируют больницы и поликлиники
05 октября 2023, 13:26

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Мособлдуме, 5 октября, прошло заседании фракции «Единая Россия» с секретарем регионального отделения Игорем Брынцаловым. Одной из приоритетных задач партии является ремонт объектов здравоохранения, сообщила пресс-служба фракции.


«Реконструкция объектов здравоохранения составляет основу народной программы партии. То есть это прямые наказы жителей Подмосковья. Приоритетная задача для депутатов-членов фракции — продолжить контролировать сроки и качество выполнения работ на этих объектах», — подчеркнул Брынцалов. 


На 2023 год в программу включено 51 одно учреждение, среди которых 2 учреждения в Истре, а также 11 поликлиник в Королеве, Щелкове, Егорьевском, Наро-Фоминском, Жуковском, Солнечногорском, Талдомском, Ленинском и Павлово-Посадском городских округах.


Стоит отметить, что в ближайшее время начнут работу 13 отремонтированных подмосковных стационаров. Также до конца года в Дмитрове возобновит работу медицинский колледж.



Брынцалов отметил, что 116 объектов включены в программу текущего ремонта, а на 2024 год запланирован капитальный ремонт 37 объектов.


Читайте также:

Лучших учителей наградили в Доме правительства Московской области

Стали известны самые прибыльные отрасли работы для россиян

Хирургический корпус больницы Реутова отремонтируют до конца года
#реконструкция
#качество
#ремонт
#капитальный ремонт
#больницы
#игорь брынцалов
#подмосковье
Читайте нас в
Стали известны самые прибыльные отрасли работы для россиян
Опрос: Самыми прибыльными отраслями работы для россиян стали IT и энергетика
05 октября 2023, 13:15

Фото: istockphoto.com/Deagreez

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что россияне считают самыми прибыльными отраслями работы IT и энергетику.
Так ответили 65 и 46% опрошенных соответственно.

Далее в рейтинге самых прибыльных областей труда расположились предпринимательство и финансы (29%), строительство (23%), а также нанотехнологии (17%) и робототехника (16%).

Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 3,5 тыс. респондентов.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности россияне выбрали бы профессии пилота, врача и актёра. Отмечается, что вышеперечисленные профессии отметили 7, 6 и 5% соответственно.

Читайте также:

АТОР: В этом сезоне Иран станет хитом у россиян

Опрос: Россияне хотели бы попробовать себя в роли врача, пилота и актёра

Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты
#опрос
#россияне
#профессии
#работа
#доходы
Читайте нас в
Депутат Хамзаев предложил выделять предупредительную информацию на продуктах
05 октября 2023, 12:52

Фото: istockphoto.com/Minerva Studio

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой выделить под предупредительную информацию о товаре 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков.
По мнению парламентария, такая мера призвана усилить безопасность для потребителей, так как далеко не все продукты питания полезны.

«Прошу определить позицию ведомства о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей продуктов питания и напитков выделять не менее 50% площади упаковки под блок, информирующий покупателя о потенциальных рисках, по примеру существующих стандартов для табачной и алкогольной продукции», — приводит RT текст обращения Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Читайте также:

Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах

В Особняке Брусницыных в Петербурге предложили открыть дворец бракосочетания

Политолог Орлов предложил ввести скидки для успешных студентов-платников
#безопасность
#продукты
#обращения
#скидки
#депутат
Читайте нас в
В Латвии россиянам разослали письма с предложением покинуть страну
05 октября 2023, 12:46

Фото: iStock/william87

Более 3200 проживающих в Латвии россиян получили письма.
В письмах сказано, что из-за новых требований закона об иммиграции россиян могут обязать покинуть Латвию. В качестве альтернативы предложена подача заявки на какой-либо из видов на жительство в стране.
 
Начальник управления по делам гражданства и миграции Майру Розе рассказал, что во время отправки писем оказалось, что 73 человека находятся за границей, а 200 не имеют задекларированного места жительства.
 
Получить двухгодичное продление на сдачу языкового экзамена и постоянный ВНЖ могут только россияне, уже начавшие подавать заявки. К ним смогут присоединиться те, которые сдавали, но пока не прошли экзамен на знание латышского языка. А россияне, которые не выполнят требования, будут обязаны покинуть Латвию.
 
Ранее Министерство образования Латвии планировало запретить изучение русского языка как второго иностранного.

Планируется начать реализацию этого предложения с 2026/2027 года. Школьники смогут выбрать в качестве второго иностранного языка только языки государств, входящих в Евросоюз. До этого латвийские школьники, как правило, выбирали первым иностранным языком английский, а вторым – русский.

Читайте также:

В Латвии хотят запретить русский язык даже как второй иностранный

В Латвии грозит депортация россиянам, не сдавшим экзамен по латышскому языку

Латвия запрещает въезд в ЕС на автомобилях с российскими номерами
#латвия
#россияне
#политика
Читайте нас в
Политолог Шабров призвал решить проблемы электронного голосования до выборов президента
Политолог Шабров объяснил поправки по повышению доступности выборов президента
05 октября 2023, 12:45

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

В Госдуму внесли законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента России. В частности, кандидатов в президенты обяжут сообщать избирательной комиссии о судимости, также сокращается бюджет на предвыборную кампанию.
Профессор кафедры государственной политики факультета политологии Московского государственного университета, президент Академии политической науки Олег Шабров заметил, что предлагаемые поправки не существенно отразятся на президентских выборах в России. В беседе «Радио 1» он предложил акцентировать внимание на возможных проблемах электронного голосования.
«Надо пообщаться со специалистами, узнать, каким образом гарантируется безопасность. Убедиться, что ни со стороны хакеров нельзя залезть в систему, ни со стороны организаторов. Но для этого надо со специалистами IT, с представителями общественности собраться и поговорить. Потому что сейчас эта проблема не обсуждается вообще», — сказал собеседник.
Шабров подчеркнул, что внесённый в Госдуму законопроект – это лишь попытка привлечь к себе внимание, поскольку действительно важные нюансы в документе не указаны.

Читайте также: 

В Кремле ответили на слухи о начале ноябрьской президентской компании

Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире

Жена Зеленского раскрыла, будет ли её муж баллотироваться на выборах в 2024 году
#президент
#it
#законопроект
#поправки
#выборы
#голосование
Читайте нас в
Лучших учителей наградили в Доме правительства Московской области
05 октября 2023, 12:36

Фото: Пресс-служба Банка ВТБ

Торжественная церемония в честь Дня учителя прошла в Доме правительства Московской области. В рамках мероприятия лучшие педагоги региона, победители всероссийских и областных конкурсов получили заслуженные награды.
Учителем года Подмосковья стала преподаватель русского языка и литературы СОШ №2 из Сергиева Посада Мария Базулина. Она также получила грант от генерального партнера конкурса, организованного Министерством образования Московской области. Им стал банк ВТБ. Теперь она пройдет обучение в центре «Сириус», который расположен в городе Сочи.

В банке ВТБ рассказали, что рады стать участниками такой церемонии, а также отметили особую важность учителей для школьников. 

«Для нас большая честь участвовать в данном мероприятии, банк ВТБ уже 3-й год является генеральным партнёром конкурса «Учитель года России», а в этом стал ещё официальным партнёром Года педагога и наставника. Хочу выразить слова благодарности всем учителям за ту высокую миссию, которую они несут – просвещать, давать знания ученикам и вдохновлять их на новые достижения», - сказал руководитель дирекции по работе с клиентами государственного сектора банка ВТБ Максим Стольников.

Читайте также:

Финансовый советник Родин призвал не покупать доллар и евро

Глава ВТБ Костин: Двойной курс рубля непродуктивен для России

Правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2024 — 2026 годы
#учитель
#проект
#обучение
#преподаватель
Читайте нас в
Над столицей Польше впервые за всю историю развернули систему ПРО
Блащак заявил о развертывании впервые в истории системы ПРО над Варшавой
05 октября 2023, 12:08

Фото: istock / delray77

Над Варшавой развернули систему противоракетной обороны (ПРО) впервые за историю. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак во время беседы с военнослужащими.

«Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона – первый раз в истории», — заявил министр.
Блащак обратил внимание на то, что в основе противоракетной обороны Варшавы лежит американский комплекс ПРО Patriot.

В 2018 году Польша заключила договор с Соединенными Штатами на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Программа предусматривает покупку у США 16 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. Основной задачей системы является прикрытие солдат и объектов в районе боевых действий и авиабаз.

По словам министра нацобороны, системы ПРО начнут дежурства со следующей пятницы.

Читайте также:
В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина

В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ

Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы

#сша
#комплекс
#договор
#оборона
#программа
#министр
#польша
#солдат
Читайте нас в
В Москве состоятся бесплатные программы для женщин
05 октября 2023, 12:01

Фото: istockphoto.com/Tzido

В Москве центр занятости «Моя карьера» в октябре проведёт новые бесплатные программы для женщин.
Отмечается, что все мероприятия состоятся в рамках специальной программы «Мама работает».

«Курс «Мама – финансовый консультант» направлен на обучение продажам страховых продуктов. Занятия по программе «Эффективная работа на маркетплейсах» дадут возможность освоить азы продвижения и продаж товара в интернет-магазине. Благодаря курсу «Школа психологической грамотности» мамы изучат техники для поддержки своего ресурсного состояния, личностного и профессионального роста», – приводит АГН «Москва» слова первого замдиректора службы занятости населения столицы Романа Никитина.

Также пройдёт поддерживающая встреча, на которой москвички смогут узнать о сохранении ментального здоровья и уверенности в себе и своих силах. Занятия будут затрагивать темы психологии.

Ранее психолог Алексей Рощин рассказал о таком феномене как кризис среднего возраста. Он разъяснил, что это понятие подразумевает такое состояние человека, когда он переступает некую границу в жизни, после чего просыпается понимание, что он не бессмертен.

«На этом рубеже обычно люди не только горюют о скором конце, но и занимаются переоценкой достигнутого. После условных 40 лет у них возникает ощущение, что многие построенные когда-то планы могут уже никогда и не реализоваться. В результате этой переоценки некоторые замечают, что особо гордиться нечем, а если что-то и было достигнуто, то возникает вопрос: неужели это все?» — приводят «Дни.ру» слова психолога.

Читайте также:

70 тысяч беременных женщин воспользовались онлайн-консультацией с врачом

Психологи выявили у россиян кредитную зависимость

Невролог Табеева назвала методы борьбы с постоянной тревожностью
#москва
#психолог
#мероприятия
#встреча
#мама
Читайте нас в
Достижения.рф