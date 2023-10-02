Нобелевскую премию по медицине получили венгерка Карико и американец Вайсман

Фото: istockphoto/rrodrickbeiler
Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма посчитал, что открытия ученых в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволили разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.
При этом пресс-служба Нобелевского фонда сообщала, что послы из России и Белоруссии вновь смогут присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Однако МИД Эстонии заявило, что это неправильное решение, и сделало акцент на необходимости продолжения изоляции россиян и белорусов на международной арене. После этого фонд Нобеля пересмотрел своё решение и отменил его.
Захарова заявила, что отмена принятого решения из-за мнения властей других государств – это «неумение отстоять свои принципиальные, как они же и говорят, позиции».
Читайте также:
Захарова осудила решение фонда Нобеля не допускать послов из России
МИД Эстонии не поддержало решение Нобелевского фонда пустить на церемонию послов из России и Белоруссии
Самые известные нобелевские лауреаты из России и СССР