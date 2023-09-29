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Номинация «Многодетная семья России» вошла в фотоконкурс «Русская цивилизация»

29 сентября 2023, 10:45
Фото: istockphoto/dvulikaia

Фото: istockphoto/dvulikaia

Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Дом народов России» проводит VII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». В его рамках учреждена специальная номинация «Многодетная семья России».
Новая номинация добавлена в целях поддержки творческих и социальных инициатив, направленных на реализацию задач Стратегии народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года.

Заявки для участия в фотоконкурсе принимаются до 15 октября 2023 года. При поддержке этнокультурных организаций будут организованы фотосъемки многодетных семей из разных регионов России. Творческие работы загружаются на сайт фотоконкурса, который доступен по ссылке https://rucivilization.ru/.


Для участия в фотоконкурсе необходимо представить работы в одну из следующих категорий: «Семейные ценности», «Традиции большой страны», «Люди и поколения» с пометкой в поле для описания «Многодетная семья России».

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#традиции
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#страны
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Мошенники обманули знаменитую чемпионку Тимошинину на миллион рублей
29 сентября 2023, 11:09

Фото: istockphoto/Diy13

Мошенники обманули чемпионку России, Европы и мира по прыжкам в воду Светлану Тимошинину более чем на миллион рублей. Афкристы использовали для этого фейковый аккаунт якобы президента федерации по родному для нее виду спорта.
Как рассказала знаменитая спортсменка, на днях в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от Станислава Дружинина, президента Федерации прыжков в воду России. На профиле была его фотография, поэтому Светлана не заподозрила обман. В сообщении было сказано, что вскоре с ней свяжется куратор федерации и даст какие-то инструкции.

Далее последовал звонок с незнакомого номера. Чемпионке сообщили, что ей грозит уголовное дело за попытки перевода денег с ее счета в недружественные страны и на поддержку запрещенных организаций. Женщина заволновалась, чем воспользовались мошенники, включив в обработку клиентки все известные способы обмана и психотехники. После последовали звонки якобы из МВД, ФСБ и, наконец, Центробанка. Ей посоветовали перевести деньги на «безопасные счета», что позволит ей сохранить средства и избавит от подозрений в поддержке международного терроризма. 

Тимошинина сняла все деньги со счета и отдала их курьеру на самокате. Звонки резко прекратились. Светлана поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#мошенничество
#страны
#фотография
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В Госдуме выступили за привлечение иностранных специалистов в российскую экономику
Депутат Сухарев выступил за нацпроект по привлечению иностранцев в экономику РФ
29 сентября 2023, 10:45

Фото: iStock/Halfpoint

В Госдуме предложили разработать национальный проект для поиска и привлечения в сферу российской экономики молодых специалистов из других стран. С таким предложением в письме на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова выступил депутат Иван Сухарев.
Как отмечает RT, Сухарев заявил о необходимости сохранения российской экономики, а также научной сферы на фоне обострившегося негативного влияния стран Запада.

При этом, по словам депутата, не стоит отказываться и от привлечения иностранных специалистов в Россию. Для этого необходимо создать государственную программу, которая будет нацелена на привлечение перспективных молодых работников из других стран для обучения и дальнейшего построения карьеры в РФ.

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#экономика
#россия
#специалисты
#иностранцы
#госдума
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В пятницу утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
29 сентября 2023, 09:37

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В пятницу утром, 29 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 919 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Каширском, Калужском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Осташковском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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Жители Подмосковья могли наблюдать суперлуние в ночь на 29 сентября
29 сентября 2023, 09:18

Фото: Дарья Леонова

Первое осеннее суперлуние подарило жителям Подмосковья редкую возможность увидеть неземную красоту в ночь с 28 на 29 сентября.

Первое осеннее суперлуние появилось в небе над Сергиево-Посадским округом, его ещё называют «урожайным», ведь это суперлуние самое близкое ко дню осеннего равноденствия. В эту ночь Луна находилась на расстоянии всего в 360 тысяч километров от Земли.

Первое осенние суперлуние закрывает череду сверхбольших лун в 2023 году.


Во время суперлуния специалисты советуют внимательнее относиться к своему состоянию, эмоциям, быть терпеливым и не совершать импульсивные и необдуманные решения.

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#подмосковье
#история
#праздник
#луна
#ночь
#традиции
#специалисты
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Призыв на военную службу начнется 1 октября во всех регионах РФ
29 сентября 2023, 09:03

Фото: istockphoto/Svetlana Parnikova

Осенний призыв с 1 октября 2023 года будет проходить во всех субъектах Российской Федерации, включая регионы, недавно вошедшие в состав РФ. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Исключение составляют только некоторые районы Крайнего Севера: там призывная кампания стартует 1 ноября, передает ТАСС. Как отметил Цимлянский, это связано в первую очередь с климатическими особенностями указанных территорий. Начало отправления призывников со сборных пунктов планируется начать с 16 октября. Срок воинской службы, как и прежде, составляет 12 месяцев.

Вопрос призыва на военную службу жителей новых регионов России был урегулирован был урегулирован федеральным законом об их принятии в состав РФ. Согласно его положениям, призыв граждан, проживающих на территории новых регионов, будет проводиться с 2023 года.

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#россия
#закон
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Перекупщики заработали на перепродаже iPhone 15 миллионы долларов
9to5Mac: выход iPhone 15 в продажу сорвали боты перекупщиков
29 сентября 2023, 06:47

Фото: iStock/PhillDanze

Специалисты в области безопасности выявили ботов, созданных для приобретения iPhone и запущенных перекупщиками. Эту информацию сообщает издание 9to5Mac.
Согласно данным экспертов компании Kasada, после выпуска новых смартфонов Apple на рынок появились активные перекупщики. Они использовали автоматизированные программы, чтобы первыми приобрести новые устройства и затем перепродать их. По оценкам специалистов Kasada, это позволило заинтересованным лицам заработать «миллионы долларов».

Согласно отчету компании, специальный бот позволял зарезервировать различные модели iPhone 15 сразу после открытия предзаказов на веб-сайте Apple. Для обхода механизмов защиты перекупщики оформляли заказы от имени разных лиц. Затем они забирали смартфоны из магазина и практически мгновенно перепродавали их с наценкой. Это частично помешало успешному запуску продаж флагманских устройств Apple.

Эксперты Kasada оценили, что в наилучших случаях один бот мог оформить 2500 заявок на приобретение устройств Apple за день. При предполагаемой прибыли в 300 долларов с каждого перепроданного аппарата перекупщики могли заработать до 750 тысяч долларов. Отчет заключает, что обычный человек бессилен перед таким ботом, поскольку последний способен завершить процесс покупки за 0,2 секунды или даже быстрее.

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Россиян предупредили о последствиях неуплаты ежегодного налога на имущество
Юрист Нечаева предупредила о штрафе за неуплату ежегодного налога на имущество
29 сентября 2023, 04:42

Фото: istock / Andrey Semenov

Налог на имущество физических лиц в России обязан быть уплачен не позднее 1 декабря каждого года, заявил юрист Екатерина Нечаева в интервью сайту «Лента.ру». Неисполнение данной обязанности может повлечь за собой начисление пеней и наложение штрафов.
Этот налог обязаны уплачивать владельцы жилых домов и квартир. Размер налога зависит от кадастровой стоимости жилья. В Москве ставка налога на жилье до 10 миллионов рублей составляет 0,1 процента, от 10 до 20 миллионов рублей — 0,15 процента, от 20 до 50 миллионов рублей — 0,2 процента, от 50 до 300 миллионов рублей — 0,3 процента.

Уплата налога производится один раз в год, не позднее 1 декабря, и рассчитывается за истекший налоговый период. Например, до 1 декабря 2023 года необходимо уплатить налог за 2022 год.

За просрочку уплаты налога, как пояснила юрист, предусмотрено начисление пеней. Размер этих пеней составляет 1/300 от ставки рефинансирования Центрального Банка за каждый день просрочки. Кроме того, предусмотрен штраф в размере 20 процентов от суммы налога. В случае неуплаты, налоговая инспекция имеет право обратиться в суд для взыскания суммы налога, штрафа и пеней.

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#льготы
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#ставка
#право
#налог
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IT-эксперт Шурыгин: У мошенников появилась новая схема, связанная с госизменой
29 сентября 2023, 03:15

Фото: iStock/Lincoln Beddoe

IT-эксперт Михаил Шурыгин предупредил россиян о том, что злоумышленники стали использовать новые мошеннические схемы. Об этом пишет «Лента.ру».
Он рассказал, что мошенники звонят якобы из ФСБ и начинают со слов: «Вы подозреваетесь в госизмене». Затем они убеждают жертву, что с её карты переводились средства на помощь зарубежным военным.

«Не верьте, не бегите переводить деньги на «безопасные» счета. Когда слышите что-то подобное — сразу вешайте трубку», — призвал Шурыгин.

Кроме того, мошенники теперь могут  имитировать голоса людей с помощью генеративных алгоритмов искусственного интеллекта.

«Для этого нужны аудиозаписи речи человека, и чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать с ИИ. Сейчас существует несколько видов программного обеспечения, позволяющих выявить подделки», — отметил эксперт.

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«Я не могла больше быть частью этого»: Шахматистка Костенюк о смене гражданства
29 сентября 2023, 02:27

Фото: iStock/Anawat_s

Шахматистка Александра Костенюк на YouTube-канале Вити Кравченко рассказала, с чем было связано её решение о смене спортивного гражданства.
По словам спортсменки, такое решение она приняла летом прошлого года.

«Я уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка». Когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите — мы лучше всех, и в спорте тоже», — заявила шахматистка.

Александра Костенюк благодаря первому браку со швейцарцем получила гражданство Швейцарии, однако продолжала выступать за сборную РФ. Позже на фоне санкций в отношении россиян ей пришлось участвовать в соревнованиях под международным флагом.

Спортсменка при этом подчеркнула, что не желает окончательно разрывать связи с Россией, потому что это её Родина, которую невозможно вычеркнуть из жизни.

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