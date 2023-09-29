Номинация «Многодетная семья России» вошла в фотоконкурс «Русская цивилизация»

Фото: istockphoto/dvulikaia
Заявки для участия в фотоконкурсе принимаются до 15 октября 2023 года. При поддержке этнокультурных организаций будут организованы фотосъемки многодетных семей из разных регионов России. Творческие работы загружаются на сайт фотоконкурса, который доступен по ссылке https://rucivilization.ru/.
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