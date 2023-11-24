Новая партия истребителей Су-35С поступила в распоряжение министерства обороны

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в госкорпорацию «Ростех», передал в распоряжение Минобороны РФ партию истребителей Су-35С. Эта поставка стала последней по программе 2023 года.
Юрий Слюсарь рассказал, что работники КнААЗ, как и всех прочих предприятий, входящих в ОАК, трудятся в три смены. Все сотрудники понимают ответственность, важность и необходимость своей работы, заключил гендиректор корпорации.
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