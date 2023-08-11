Новая развязка на трассе М-1 улучшит транспортную доступность парка «Патриот»

Фото: Минтранс МО
На 59-м км трассы М-1 «Беларусь» открыли движение по новой транспортной развязке возле военно-патриотического парка «Патриот» в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Работы завершили перед стартом ежегодного форума «Армия», который пройдёт там с 14 по 20 августа. Новая разворотная петля должна разгрузить одну из самых востребованных федеральных трасс, улучшить транспортную доступность парка «Патриот», обеспечив удобный прямой заезд туда по трассе М-1 со стороны Москвы.
Помимо этого, развязка снизит перепробег на 13 км и сократит время в пути в выходные и праздники более чем на полчаса.
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Работы завершили перед стартом ежегодного форума «Армия», который пройдёт там с 14 по 20 августа. Новая разворотная петля должна разгрузить одну из самых востребованных федеральных трасс, улучшить транспортную доступность парка «Патриот», обеспечив удобный прямой заезд туда по трассе М-1 со стороны Москвы.
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Лора Луганская