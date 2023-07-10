Новая школа в Немчиновке будет готова до конца года

Фото: администрация Одинцовского г. о.
«Готовность школы в Немчиновке составляет 20%. Это один из ключевых проектов нашего округа в сфере образования. Школу возведём до конца 2023 года. Сейчас на площадке задействовано почти 100 человек и четыре единицы техники. Строительство ведётся в графике, монолитные работы планируется завершить в середине августа, а в сентябре закрыть тепловой контур. К благоустройству территории уже приступили», – пояснил Иванов.Новое образовательное учреждение в селе Немчиновка будет четырёхэтажным. Начальная школа разместится на уровне 1-2 этажей. Блок общешкольных помещений включает учебные кабинеты, гардеробы для учеников, медицинский блок, пищеблок, актовый зал, библиотечно-информационный центр и другие помещения.
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