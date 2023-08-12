Новая версия российского дрона-камикадзе «Овод» запущена в производство, - РИА Новости

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Запущено мелкосерийное производство российского беспилотника-камикадзе «Овод» версии 2.0. Это так называемый FVP-дрон (от английского First Person View, вид от первого лица) усовершенствованной модификации.
Разработчик уточнил, что основным устройством тем не менее остается первая версия дрона. Он сконструирован таким образом, чтобы максимально сократить время на развертывание, снаряжение и применение в боевых условиях. Оператор, управляющий им, может видеть в режиме реального времени изображение с монитора при помощи видеошлема или видеоочков. «Овод» активно применяется российскими военными в разных точках линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
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Александр Бойцов