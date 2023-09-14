Новые «Бременские музыканты»: что шокировало зрителей трейлера

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Новые Бременские музыканты: почему стоит посмотреть
Фильм обещает порадовать зрителей обилием звезд, юмора, пейзажами и незабываемой музыкой Геннадия Гладкова. В современной версии картины снялись: Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Юлия Пересильд и другие. Потрясающие пейзажи, которые можно увидеть в фильме, хорошо знакомы жителям Подмосковья. Одной из площадок стали люберецкие песчаные карьеры. А вот кадры «средневековой Германии» снимали на Северном Кавказе – в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Режиссером проекта стал Алексей Нужный.
Мнения первых зрителей о трейлере «Бременские музыканты»
Трейлер оставил неоднозначное впечатление после просмотра. Зрители восхищались и негодовали. Кто-то остался доволен и с нетерпением ждет выхода новинки в кинопрокат, а зрители, которые оставили негативные отзывы посетовали, что образы животных слишком пугающие, а актеров следовало бы просто загримировать, а не надевать на них костюмы. Однако, даже недовольные трейлером зрители ждут, когда фильм выйдет на большие экраны, уповая на то, что технические решения образов зверей к прокату будут изменены.
«Бременские музыканты 2023» дата выхода
Новинка выйдет в прокат 1 января 2024 года. Впервые о проекте россиянам рассказали летом 2022 года, тогда же картина получила финансовую поддержку от «Фонда кино». Съемки картины завершились в августе текущего года.
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Самые кассовые российские фильмы для детей
Фильмами, которые вместе с детьми будет интересно посмотреть и взрослым, стали: «Чебурашка», «Артек. Большое путешествие», «Красная Шапочка», «Волшебники», «Мой папа – вождь», «Пётр I: последний царь и первый император». Эти картины для семейного просмотра стали самыми кассовыми российскими фильмами и продолжают оставаться популярными на сегодняшний день.
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