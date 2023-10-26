Новые iPhone 15 подешевели в России

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Новые смартфоны Apple упали в цене после месяца с момента появления в продаже в России, пишут «Известия».
В частности, стартовая версия iPhone 15 подешевела до 82,5 тысяч рублей, а iPhone 15 Pro с накопителем на 256 гигабайт стал доступен по цене 128,5 тысячи рублей, что соответствует скидке в 28%. Такой же процент скидки применим к топовой модели iPhone 15 Pro Max.
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