Новые маршруты пригородных поездов оптимизируют движение на МЦД-4

Фото: пресс-служба ЦППК
Новый график движения пригородных поездов ЦППК ускорит четвертый диаметр на 10 минут. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Новое расписание начнет действовать с 10 декабря 2023 года. Благодаря уменьшенным интервалам движения некоторых поездов пассажиры ЦППК смогут на 10 минут быстрее добираться из Апрелевки до Железнодорожного или обратно.
Кроме этого, было назначено 13 дополнительных пригородных поездов и продлен маршрут следования 33 пригородным поездам.
Так на Белорусско-Савеловском направлении появятся два новых поезда сообщением Лобня —Можайск и Савеловский вокзал — Дмитров, дополнительные остановки по о.п. Отрадное, Здравница, Дачное поезду № 6301 сообщением Икша — Голицыно. На этом же направлении продлили маршруты 6 пригородным поездам, восстановили два рейса Дубна — Одинцово и 10 рейсов Москва — Одинцово.
Два новых поезда сообщением Серпухов — Волоколамск и один поезд сообщением Серпухов — Царицыно будут работать на Курско-Рижском направлении. На нем также ускорен на 20 минут 1 поезд сообщением Москва — Тула и восстановлен поезд 6504 сообщением Дедовск — Стрешнево.
Помимо этого, на Киевско-Горьковском направлении ускорены поезда на участке Железнодорожная — Апрелевка на 10 минут, ускорен маршрут следования 5 экспрессам: Москва — Владимир, Крутое — Москва, Москва — Захарово на 10 минут, Москва — Петушки и Москва — Владимир на 19 минут.
Стоит отметить, что На Ярославском направлении назначен 1 дополнительный поезд в час пик сообщением Пушкино — Ярославский и дополнительные остановки по о.п. Соколовская, Подлипки-Дачные п. №6559 сообщением Щелково — Ярославский вокзал. А на Павелецком направлении ускорят маршрут следования 2 поездам сообщением Москва — Узловая.
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Кроме этого, было назначено 13 дополнительных пригородных поездов и продлен маршрут следования 33 пригородным поездам.
Два новых поезда сообщением Серпухов — Волоколамск и один поезд сообщением Серпухов — Царицыно будут работать на Курско-Рижском направлении. На нем также ускорен на 20 минут 1 поезд сообщением Москва — Тула и восстановлен поезд 6504 сообщением Дедовск — Стрешнево.
Помимо этого, на Киевско-Горьковском направлении ускорены поезда на участке Железнодорожная — Апрелевка на 10 минут, ускорен маршрут следования 5 экспрессам: Москва — Владимир, Крутое — Москва, Москва — Захарово на 10 минут, Москва — Петушки и Москва — Владимир на 19 минут.
Стоит отметить, что На Ярославском направлении назначен 1 дополнительный поезд в час пик сообщением Пушкино — Ярославский и дополнительные остановки по о.п. Соколовская, Подлипки-Дачные п. №6559 сообщением Щелково — Ярославский вокзал. А на Павелецком направлении ускорят маршрут следования 2 поездам сообщением Москва — Узловая.
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Мира Полтева