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Новые маршруты пригородных поездов оптимизируют движение на МЦД-4

06 декабря 2023, 09:00
Фото: пресс-служба ЦППК

Фото: пресс-служба ЦППК

Новый график движения пригородных поездов ЦППК ускорит четвертый диаметр на 10 минут. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Новое расписание начнет действовать с 10 декабря 2023 года. Благодаря уменьшенным интервалам движения некоторых поездов пассажиры ЦППК смогут на 10 минут быстрее добираться из Апрелевки до Железнодорожного или обратно.

Кроме этого, было назначено 13 дополнительных пригородных поездов и продлен маршрут следования 33 пригородным поездам.


Так на Белорусско-Савеловском направлении появятся два новых поезда сообщением Лобня —Можайск и Савеловский вокзал — Дмитров, дополнительные остановки по о.п. Отрадное, Здравница, Дачное поезду № 6301 сообщением Икша — Голицыно. На этом же направлении продлили маршруты 6 пригородным поездам, восстановили два рейса Дубна — Одинцово и 10 рейсов Москва — Одинцово.

Два новых поезда сообщением Серпухов — Волоколамск и один поезд сообщением Серпухов — Царицыно будут работать на Курско-Рижском направлении. На нем также ускорен на 20 минут 1 поезд сообщением Москва — Тула и восстановлен поезд 6504 сообщением Дедовск — Стрешнево.

Помимо этого, на Киевско-Горьковском направлении ускорены поезда на участке Железнодорожная — Апрелевка на 10 минут, ускорен маршрут следования 5 экспрессам: Москва — Владимир, Крутое — Москва, Москва — Захарово на 10 минут, Москва — Петушки и Москва — Владимир на 19 минут.

Стоит отметить, что На Ярославском направлении назначен 1 дополнительный поезд в час пик сообщением Пушкино — Ярославский и дополнительные остановки по о.п. Соколовская, Подлипки-Дачные п. №6559 сообщением Щелково — Ярославский вокзал. А на Павелецком направлении ускорят маршрут следования 2 поездам сообщением Москва — Узловая.

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Производителю колонок «Урал» выиграл суд у производителя JBL
06 декабря 2023, 09:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд встал на сторону российского производителя акустических систем «Урал».
Об этом РБК рассказал представитель «Урала». 

Производитель колонок Harman International Industries (является «дочкой» Samsung Electronics) в сентябре 2021 года подал иск в суд против ООО «Промостар» и ООО «АвтоАудиоЦентр» (распространяет и производит колонки «Урал»).

Производитель из Америки уверял, что «Урал» скопировал дизайн и запатентованные решения JBL для того, чтобы за счёт узнаваемых черт продукта продвигать на рынке свой товар.

Harman требовала запретить «Уралу» использовать промышленные образцы № 98697 и № 97967. Ущерб от продаж только одной оптовой партии колонок конкурента Harman оценил в 500 тысяч рублей. Копания требовала компенсацию 3 млн рублей и возмещение 500 тысяч рублей судебных расходов.

«Урал» в свою очередь утверждал, что патенты, которые принадлежат Harman, зарегистрированы по классу «громкоговоритель», а колонки «Урала» являются портативными аудиосистемами. Также российская компания отметила, что у 90% портативных колонок форма цилиндрическая из-за технического удобства. 

В первой инстанции Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований Harman в марте прошлого года. Компания делала попытки оспорить решение. В сентябре прошлого года суд по интеллектуальным правам вернул дело на очередное рассмотрение, а спустя год арбитражный суд опять встал на сторону ответчика. 

В ноябре срок подачи апелляции компанией Harman International Industries вышед, рассказали в российской компании.  Американский производитель в апелляционный суд не обратился. 

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#суд
#россия
#сша
#новости
#торговля
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В Госдуме предлагают обязать родителей называть детей, учитывая их пол
06 декабря 2023, 09:38

Фото: istockphoto/Halfpoint

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий регистрацию мальчиков под женскими именами и девочек под мужскими.
Об этом, ссылаясь на документ, сооющают «Известия». Законопроект разработала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. 

«В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», —говорится в пояснительной записке. 
Буцкая не привела статистики по таким случаям, но подчеркнула, что сейчас ЗАГСы не имеют права отказывать родителям в целенаправленной регистрации женских имен мальчикам и наоборот. Буцкая уточнила, что под запрет не попадут имена, подходящие и для мальчиков, и для девочек. Россиянам не будут запрещать давать девочкам имена Павла, Петра, Миша, Ивана и Романа. Данные имена распространены в странах Восточной Европы. 

Над законопроектом пока работают. 

«Сейчас мы отрабатываем вместе с профессорами, которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имен, вопрос того, как четко прописать в законопроекте эту норму, на какие источники мы можем дать ссылки, чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников загса, мужское это имя или женское»,-говорит депутат Татьяна Буцкая. 
По мнению Буцкой, использование для мальчика женского имени и наоборот способно повлиять на психику ребёнка, выработать комплексы и неадекватное поведение. 

Из ответа Минюста России на инициативу следует, что из-за национальных правил и обычаев не всегда понятно, о мужском или женском имени идёт речь. К примеру, имя Никита — в РФ традиционно мужское, а в Болгарии относится к женским. Отдельного внимания требуют китайские и другие азиатские имена, сообщили в министерстве. В Минюсте указали на то, что необходимо тщательно и взвешено подходить к инициативе.

В московском управлении ЗАГС сообщили, что за 9 месяцев 2023 года родители называли детей следующими именами: мальчик Зима, девочки Лета и Весна, Март и Марта, Апрелия, Июня, Август и Августа.

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#дети
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Женщина прикинулась 14-летней, чтобы заняться сексом со школьником
06 декабря 2023, 09:01

Фото: istockphoto/Ridofranz

В США арестована жительница Флориды, выдававшая себя за 14-летнюю девочку ради секса с несовершеннолетними.
Tampa Bay Times пишет, что 22-летняя Алисса Энн Зингер из города Тампа оказалась под стражей 24 ноября. Она обвиняется в сексуальном насилии над мальчиком в возрасте от 12 до 15 лет. Следствие утверждает, что женщина познакомилась со школьником в мессенджере. Она прикинулась ровесницей мальчика и стала отправлять ему видеоролики порнографического содержания.

На допросе пострадавший рассказал, что Зингер назвалась девочкой на домашнем обучении. С мая по середину сентября они встречались и занимались сексом. По словам школьника, Зингер говорила ему о своих сексуальных контактах с другими подростками. Чуть позже нашлись несовершеннолетние, подтвердившие, что женщина знакомилась с ними в сети.

В июле Зингер вместе с пострадавшим задержали за кражу в магазине. Полицейским она представилась своим именем. Правда, заявила, что родилась в 2009 году. А в базе данных была только Алисса Эн Зингер 2001 года рождения. В ответ на это американка заявила, что у неё есть сводная сестра с таким же именем.

Во время проверки следователи узнали о её связях с несовершеннолетними. После ареста Зингер признала свою вину и была освобождена до суда, оставив залог в 7,5 тыс. долларов.

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#сша
#подростки
#женщины
#секс
#отношения
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Авито Работа: В России на 29% вырос спрос на уборщиков снега
06 декабря 2023, 09:00

Фото: IStock/lapandr

В России за последний месяц вырос спрос на сотрудников по уборке снега. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Авито Работа (есть в распоряжении «Радио 1»).
В начале декабря спрос на таких работников в России выбор на 29% по сравнению с прошлым месяцем из-за рекордного количества осадков. В сравнении с прошлым годом рост спроса составил 124%.
 
«Столь высокий спрос можно объяснить сменой способа поиска сотрудниках. Если раньше их искали в офлайн-формате, то теперь работодатели стали чаще обращаться к джоб-бордам», — отмечают в исследовании.
 
При это отмечается, что за последний месяц кандидаты стали на 46% чаще откликаться на вакансии дворников и специалистов, работающих со снегоуборочной техникой. Сегодня средняя предлагаемая зарплата для работников по снегоуборке составляет 44 307 рублей.
 
За последний месяц значительно вырос спрос на уборщиков, для которых количество вакансий выросло на 61% в сравнении с ноябрем 2023 года. В начале декабря 2023 года среднее предложение по оплате труда для них составляет 48 532 рубля, что на 37% выше, чем месяцем ранее.
 
В начале декабря 2023 года водители погрузчика для уборки снега стали востребованнее на 40% по сравнению с ноябрем текущего года. В среднем работодатели готовы предложить им 57 748 рублей. Для дворников за последний месяц число вакансий увеличилось на 21%. Средняя предлагаемая зарплата дворника в снегоочистительный сезон составляет 31 064 рубля.  

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#вакансии
#спрос
#дворник
#снег
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В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои
DownRadar: В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои
05 декабря 2023, 23:25

Фото: Фотобанк Московской области

В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои, сообщают пользователи. Об этом говорится на портале DownRadar.
К 22:00 о сбоях, которые начались около 21:30 мск, сообщили 1128 человек. Среди них оказались пользователи из более чем десять регионов России. Самое большое количество жалоб зафиксировано в Москве — более 600.

РБК пишет, что представители банка пообещали в кратчайшие сроки устранить неполадки и объяснили возникшие проблемы с приложением техническими работами.

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#приложения
#банк
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В посёлке Дубровицы в 2024 году благоустроят набережную Певческого поля
05 декабря 2023, 22:42

Фото: Минблаго МО

В посёлке Дубровицы городского округа Подольск в следующем году начнётся благоустройство набережной «Певческое поле». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна, примыкая к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности. При разработке концепции благоустройства набережной мы учитывали мнение местных жителей. Многие хотят сохранить природные особенности этого места», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Проект предусматривает сохранение зоны проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочно-рекреационной зоны. Вдоль набережной Десны обустроят тропу со смотровыми площадками «Правый берег» и «Мыс». В западной части территории откроют «Аптекарский огород» с зонами кратковременного отдыха. 
 
Для проведения праздника «Цветаевский костёр» сохранится расположение памятного камня поэтессе Марине Цветаевой. У подножья холма будут построены амфитеатр с видом на «Певческое поле», смотровые площадки.   
 
Планируется воссоздать главную планировочную ось исторической «Липовой аллеи». Воссоздана будет и историческая каменная лестница с арт-объектом «Готические ворота».
 
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#набережная
#подмосковье
#московская область
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Путин надеется, что «Движение первых» не станет бюрократическим
Путин надеется, что «Движение первых» не скоро станет бюрократическим
05 декабря 2023, 21:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что «Движение первых» не станет бюрократами, или что это произойдет как можно позже. Об этом Путин сообщил на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
По словам российского лидера, если на данном этапе происходит осознание возможной угрозы бюрократии, то «уже здорово, что вы об этом думаете, чтобы не стать бюрократами». Путин также подчеркнул, что со временем будут придуманы новые форматы и идеи российских движений.

Российское движение детей и молодёжи было создано по поручению президента в 2022 году. Оно должно объединить такие уже существующие организации, как «Юнармия», «Российское движение школьников», «Большая перемена» и другие.

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#юнармия
#заседание
#путин
#молодёжь
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Путин вспомнил, как мама поставила его в угол
05 декабря 2023, 21:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вспомнил, как в детстве мама поставила его в угол. Об этом он рассказал на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Пятигорске.
Участница задала вопрос президенту о самом добром воспоминании из его детства, связанном с семьей.

«Это, знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что, и в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала: "Ты будешь прощения просить или нет?"», — рассказал Путин.

История закончилась тем, что мама сама вытащила будущего президента из угла и начала целовать. Однако подробности того случая глава государства раскрывать на публику не стал.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Пятигорск, где пройдет заседание наблюдательного совета «Движения первых».

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#поездки
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#путин
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Воробьёв: ключи от квартир последним обманутым дольщикам вручат 25 декабря
05 декабря 2023, 21:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Число обманутых дольщиков в Подмосковье к декабрю 2023 года составило 3,4 тыс. Часть из них получит выплаты, остальным 25 декабря вручат ключи от квартир. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Осталось выдать ключи всего 3,4 тысячам людей. Часть людей получат выплаты по правительственной программе, которую поддержал наш президент. Последнее вручение ключей от квартир пройдёт 25 декабря. Это позволит Московской области выполнить поручение президента и окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками», – заявил губернатор в эфире телеканала «Россия». 
Воробьёв ещё раз подтвердил, что все пострадавшие от недобросовестных застройщиков в результате въедут в новые квартиры или получат деньги. 10 лет назад число обманутых дольщиков достигало 117 тыс. 
 
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#подмосковье
#московская область
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