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Новые «Папины дочки»: что стало с актрисами и каким будет новый сезон

19 сентября 2023, 12:18
Фото: iStock/nicoletaionescu

Фото: iStock/nicoletaionescu

18 сентября состоялась премьера сериала ««Папины дочки: Новые». Полюбившийся сериал вновь вернулся на экраны. О том, что ждет зрителей в новом сезоне и кто станет героями картины, расскажет редакция «Радио 1».

«Папины дочки»: новый сезон


В новом шоу отцом с четырьмя дочерями станет Вениамин Васильев, от которого сбегает возлюбленная Даша. История повторяет события из жизни тестя Веника - Сергея Васнецова. Многодетный отец-одиночка будет воспитывать дочерей и налаживать свою личную жизнь. В первый сезон войдет 20 серий, которые можно будет увидеть на телеканале СТС в 19:00 с понедельника по четверг.

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«Папины дочки»: новые актеры


Новый сезон сериала начинается с уведомления «Мама покинула чат», которое приходит всем участникам группы: супругу Венику Васильеву, роль которого исполнит Филипп Бледный и дочерям, роли которых исполнили: Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова). В картине также приняли участие: Нона Гришавева, Алексанр Олешко, Ольга Волкова. Кроме того, зрители смогут увидеть артистов, которые ранее исполняли роли дочерей в предыдущем сезоне.

Продюсер проекта сообщил, что сериал будет сильно отличаться от прошлого сезона и зрители сразу заметят эти изменения.

Что стало с актерами из «Папиных дочек»


После длительного отсутствия сериала на экранах, жизнь главных героев сериала сильно изменилась.

Пуговка (Екатерина Старшова) стала совсем взрослой и является студенткой режиссерского факультета ГИТИСа. Роль в сериале стала самой крупной для актрисы. Сейчас она продолжает сниматься в кино и совмещает со съемками учебу.

Роль старшей сестры Маши сыграла Мирослава Карпович. Артистка продолжает сниматься в кино и играть в театре. Недавно вокруг артистки разгорелся скандал. Ей приписывали роман с актером Павлом Прилучным, который прежде развелся со своей супругой Агатой Муцениеце. Карпович перестали хейтить поклонницы Муциниеце и Прилучного после того, как актер сыграл свадьбу с коллегой по сцене Зепюр Брутян. У молодоженов вскоре родился первенец.

Актриса Анастасия Сиваева, которая исполнила в предыдущем сезоне роль Даши – приостановила свою актерскую деятельность. Она изредка делится фотографиями в социальных сетях. В новом сезоне актриса сыграет роль женщины, которая бросит супруга с четырьмя дочерьми в канун годовщины свадьбы.

Дарья Мельникова, которая запомнилась зрителям сериала как спортивная фанатка, продолжает актерскую карьеру. На ее счету значительное количество работ в картинах. Актриса не раз исполняла главные роли. Кроме того, Мельникова участвует в различных шоу, играет в театре и неоднократно была замечена на обложках журналов в качестве модели.

Елизавета Арзамасова впервые появилась на экране в юном возрасте. Роль Галины Сергеевны принесла девочке популярность. Актриса продолжает актерскую карьеру и уже успела стать матерью. Актриса состоит в браке с российским фигуристом Ильей Авербухом.

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В Подмосковье порядка 2 тысяч детей-сирот обрели семью
19 сентября 2023, 13:04

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В 2023 году органы опеки Московской области устроили в семьи почти 2 тысячи детей-сирот.

«В регионе ведется большая работа с приемными семьями как на этапе подготовки, так и после принятия ребёнка в семью. Для этого в Подмосковье работают 75 школ приемных родителей, за каждой семьёй закреплен куратор из органа опеки, а в службе сопровождения приемные родители всегда могут получить помощь психологов, юристов и медиков», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В 2023 году увеличили размер ежегодной выплаты на детей-сирот, которая теперь составляет 42 тысячи рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На сегодняшний день в семьях-опекунов и в приёмных семьях проживают порядка 23 тысяч детей-сирот.

Информацию об усыновлении можно узнать на сайте. 

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Стипендию губернатора в сентябре получили 5 тыс подмосковных детей-сирот.

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#людмила болатаева
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Финская таможня не пропустила почти половину легковушек из России
19 сентября 2023, 12:57

Фото: istockphoto / ElcovaLana

На выходных Финляндия не пропустила к проезду 37 российских автомобилей из 81, передает 18 сентября таможня Финляндии.
На прошлых выходных, когда вступили в силу рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан России, на территорию Финляндии не допустили к проезду 37 легковых машин из 81. 
 
Из приведенной статистики по всем пропускным пунктам, наибольшее число недопущенных машин на крупнейшем по пассажиропотоку и ближайшем к Петербургу КПП Ваалимаа - 15 легковушек.

На финско-норвежской границе не пропустили три автомобиля, сообщает таможня.

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Минцифры раскрыло сроки начала полноценной работы единого реестра воинского учета. 

#таможня
#рекомендации
#минцифры
#рф
#финляндия
#автомобили
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В России предложили увеличить отпуск сотрудникам после 30 лет трудового стажа
19 сентября 2023, 12:54

Фото: iStock/Halfpoint

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск до 35 дней для граждан, которые имеют существенный трудовой стаж. Об этом сообщает RT.
Орлов подчеркнул, что в трудовом законодательстве ряда государств есть прямая зависимость между продолжительностью трудового стажа гражданина и продолжительностью его ежегодного оплачиваемого отпуска. 

«С одной стороны, это поощрение для граждан, имеющих существенный опыт и внесших своим трудом существенный вклад в национальную экономику. С другой стороны, по его словам, это льгота для лиц, которым требуется больше времени на восстановление сил», — приводит слова политолога RT.

По словам Орлова, такая эффективная система поддержки опытных работников могла бы быть интегрирована и в трудовое законодательство РФ.

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#отпуск
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#право
#лдпр
#рф
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Молодежную организацию «Новое величие» признали экстремистской
19 сентября 2023, 12:47

Фото: iStock/seb_ra

Организация «Новое величие» признана экстремистской. Решением суда иск Минюста удовлетворен. Об этом сообщает ТАСС. Несколько членов этой организации были осуждены за экстремизм.
Прежде, несколько участников организации были осуждены за экстремизм. Участники формирования были приверженцами оппозиционных взглядов и намеревались совершить государственный переворот.
 
Фигуранты приговорены к реальным и условным срокам Также, согласно решению суда, им запрещено публиковать какие-либо данные в интернете. 

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#данные
#фонд
#экстремизм
#минюст
#рф
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В РФ прекратили поставлять важное немецкое лекарство
Росздравнадзор: Поставки средства от инфаркта «Микардис» прекращены
19 сентября 2023, 12:28

Фото: iStock/SweetBunFactory

Немецкие лекарства от инфаркта и инсульта микардис и микардис-плюс от фармацевтической компании Boehringer Ingelheim перестали поставлять на территорию РФ. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на Росздравнадзор.
По информации источника, указанные препараты перестали поставлять в Россию в летнее время минувшего года. Издание пишет, что сейчас нельзя найти лекарства ни в одной столичной аптеке. 

Несмотря на это, в российском офисе Boehringer Ingelheim уверяют, что компания все еще поставляет лекарства в РФ. В свою очередь, Росздравнадзор уточнил, что подобные изменения не окажут влияния на доступность препаратов, в которых содержится телмисартан.

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#лекарства
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#рф
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Стилист Александр Рогов раскрыл главный тренд осени
Стилист Александр Рогов назвал белые колготки важным трендом осени
19 сентября 2023, 12:24

Фото: istockphoto / Maya23K

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов поделился с подписчикам своего телеграм-канала важным трендом осени.
По словам стилиста, одним из актуальных трендов наступившей осени являются белые колготки.

Рогов к своему сообщению прикрепил фотографии удачных образов с белыми колготками, как с плотными, так и с кружевными.

Еще одним модным трендом текущей осени Александр Рогов считает серые кардиганы. Носить их телеведущий предложил с джинсами, юбками и короткими шерстяными шортами.

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#мода
#осень
#одежда
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Минцифры раскрыло сроки начала полноценной работы единого реестра воинского учета
Минцифры: Полноценная работа реестра военнообязанных начнется в 2025 году
19 сентября 2023, 12:15

Фото: iStock/vasile voicu

Единый реестр воинского учета полноценно начнем функционировать только с 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Качанова.
«Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну», — отметил Качанов. 

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал закон, касающийся цифровизации воинского учета, еще в апреле этого года. Уже спустя некоторое время глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что единый реестр воинского учета должен заработать уже к осеннему призыву, однако работу он начнет в пилотном режиме.
 
Шадаев выражал уверенность в том, что реестр сможет систематизировать данные о гражданах РФ, которые стоят на воинском учете. 

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#закон
#данные
#минцифры
#рф
#военкомат
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В Дмитровском округе с начала сезона очистили 25 прудов
19 сентября 2023, 12:10

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В Дмитровском городском округе с наступлением осени продолжаются работы по реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда», в рамках которой специалисты проводят очистку водоёмов в населённых пунктах.
Специалисты очистят в Дмитровском округе 30 водоёмов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этом сезоне уже очищено 25 прудов. Хочу отметить, что мы ежегодно расширяем эту программу: если в прошлом году привели в порядок 16 водоёмов, в этом запланировали уже 30», — сообщил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
Специалисты проводят очистку водоёмов от сухостоя, камышей, водорослей, а также донного и поверхностного мусора.


Также, для оздоровления прудов специалисты проводят внесение микроводорослей хлорелла в 15 прудов на площади 1 га.

Все работы по очистке прудов завершат до 30 октября текущего года.

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Работы по благоустройству дворов в Дмитровском округе близятся к завершению.

В этом году в Дмитровском округе отремонтируют 133 подъезда.
#благоустройство
#илья поночевный
#специалисты
#дмитровский городской округ
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«МегаФон» ответил на предупреждение ФАС о плате за раздачу мобильного интернета
19 сентября 2023, 11:55

Фото: iStock/Berkut_34

Мобильный оператор «МегаФон» сообщил, что не получал официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы о плате за раздачу мобильного интернета. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе оператора.
«Мы пока не получали официального предупреждения от ведомства», — приводит слова оператора «Вечерняя Москва».

В «МегаФоне» подчеркнули, что будет проведен анализ последствий требования ФАС после того, как регулятор предоставит официальный документ. Отмечается, что после этого будет разработан план дальнейших действий.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила «большую четверку» операторов связи (МТС, МегаФон, Билайн, Теле2) о необходимости отменить взимание платы за раздачу интернета с мобильных устройств. Компании должны сделать это в течение месяца.

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#служба
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Достижения.рф