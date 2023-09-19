Новые «Папины дочки»: что стало с актрисами и каким будет новый сезон. 

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«Папины дочки»: новый сезон
В новом шоу отцом с четырьмя дочерями станет Вениамин Васильев, от которого сбегает возлюбленная Даша. История повторяет события из жизни тестя Веника - Сергея Васнецова. Многодетный отец-одиночка будет воспитывать дочерей и налаживать свою личную жизнь. В первый сезон войдет 20 серий, которые можно будет увидеть на телеканале СТС в 19:00 с понедельника по четверг.
«Папины дочки»: новые актеры
Новый сезон сериала начинается с уведомления «Мама покинула чат», которое приходит всем участникам группы: супругу Венику Васильеву, роль которого исполнит Филипп Бледный и дочерям, роли которых исполнили: Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова). В картине также приняли участие: Нона Гришавева, Алексанр Олешко, Ольга Волкова. Кроме того, зрители смогут увидеть артистов, которые ранее исполняли роли дочерей в предыдущем сезоне.
Продюсер проекта сообщил, что сериал будет сильно отличаться от прошлого сезона и зрители сразу заметят эти изменения.
Что стало с актерами из «Папиных дочек»
После длительного отсутствия сериала на экранах, жизнь главных героев сериала сильно изменилась.
Пуговка (Екатерина Старшова) стала совсем взрослой и является студенткой режиссерского факультета ГИТИСа. Роль в сериале стала самой крупной для актрисы. Сейчас она продолжает сниматься в кино и совмещает со съемками учебу.
Роль старшей сестры Маши сыграла Мирослава Карпович. Артистка продолжает сниматься в кино и играть в театре. Недавно вокруг артистки разгорелся скандал. Ей приписывали роман с актером Павлом Прилучным, который прежде развелся со своей супругой Агатой Муцениеце. Карпович перестали хейтить поклонницы Муциниеце и Прилучного после того, как актер сыграл свадьбу с коллегой по сцене Зепюр Брутян. У молодоженов вскоре родился первенец.
Актриса Анастасия Сиваева, которая исполнила в предыдущем сезоне роль Даши – приостановила свою актерскую деятельность. Она изредка делится фотографиями в социальных сетях. В новом сезоне актриса сыграет роль женщины, которая бросит супруга с четырьмя дочерьми в канун годовщины свадьбы.
Дарья Мельникова, которая запомнилась зрителям сериала как спортивная фанатка, продолжает актерскую карьеру. На ее счету значительное количество работ в картинах. Актриса не раз исполняла главные роли. Кроме того, Мельникова участвует в различных шоу, играет в театре и неоднократно была замечена на обложках журналов в качестве модели.
Елизавета Арзамасова впервые появилась на экране в юном возрасте. Роль Галины Сергеевны принесла девочке популярность. Актриса продолжает актерскую карьеру и уже успела стать матерью. Актриса состоит в браке с российским фигуристом Ильей Авербухом.
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