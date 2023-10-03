Новые станции и научная база: Академик Маринин раскрыл планы РФ после крушения «Луны-25»

Фото: Telegram-канал "Роскосмос"
Представители «Роскосмоса» назвали наиболее вероятную причину крушения станции «Луна-25». По предварительным данным, крушение вызвала нештатная работа бортового комплекса управления.
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, член общественного совета госкорпорации Роскосмос Игорь Маринин рассказал «Радио 1», что Луна считается сложным объектом для любой космической станции, а невыполнение посадки – один из возможных вариантов. По словам учёного, специалисты должны учесть этот опыт лунной программы, чтобы предотвратить следующие крушения.
В планах «Роскосмоса» посадить новую станцию вблизи южного полюса и с помощью ретранслятора собирать информацию с поверхности Луны. Также на случай внештатной ситуации предполагается создание второй такой же станции.
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«Повторять эту же станцию и эту же программу не предполагается. “Роскосмос” будет идти намеченным путём, и следующая по плану станция — орбитальная. Мощный аппарат будет выведен на окололунную орбиту, он будет с хорошим разрешением снимать участки поверхности луны для составления карты для последующих посадок. Кроме того, там будет соответствующая радиотехническая аппаратура для ретрансляции сигналов с последующих космических аппаратов», — поделился Маринин.
«Вторая станция нужна на случай аварии. Но если всё пройдёт хорошо, то её планируют посадить в другом районе. В таком случае они будут запущены с разницей примерно два года. Вторая станция должна будет произвести забор и доставку грунта на землю в 2030-м году или в начале 2040-х годов», — сказал Маринин.Академик также рассказал, что Россия совместно с Китаем и ЮАР разрабатывают программу по строительству посещаемой лунной научной базы. Согласно проекту, в середине 2040-х годов объект уже будет работать автоматически, а представители стран-участниц будут посещать его, собирать необходимую информацию, настраивать аппаратуру.
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Екатерина Шмакова