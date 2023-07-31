Новые животные в Подмосковном сафари-парке успешно прошли карантин

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Специалисты во время карантина должны исключить опасные заболевания у новых животных, берут необходимые анализы и исследования. Карантин длится 30 дней, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели необходимые осмотр и обследования. Сейчас все животные успешно прошли процедуру карантина, их переместили на открытые территории парка для адаптации к постоянному проживанию», — рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Если заболеваний не выявляется, животным проводят вакцинацию.Читайте также:
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