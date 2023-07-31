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Новые животные в Подмосковном сафари-парке успешно прошли карантин

31 июля 2023, 15:36

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В сафари-парк «Амурский тигр» в Можайском городском округе были доставлены 3-х месячного красного волка, 7-ми месячного пятнистого леопарда и четырех 5-ти месячных страусов.

Специалисты во время карантина должны исключить опасные заболевания у новых животных, берут необходимые анализы и исследования. Карантин длится 30 дней, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели необходимые осмотр и обследования. Сейчас все животные успешно прошли процедуру карантина, их переместили на открытые территории парка для адаптации к постоянному проживанию», — рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.


Если заболеваний не выявляется, животным проводят вакцинацию.

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#сергей воскресенский
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В Подмосковье 8, 9 и 10 сентября будут проходить выборы
31 июля 2023, 16:10

Фото: istockphoto /

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
«Так удобнее. Это время — начало сентября, когда не все ещё добрались до своих домов, кто-то только приедет из отпуска. Этим людям нужно дать возможность удобно для них проголосовать. Кому-то будет удобно 8, кому-то 9, а кому-то 10», — сказал политолог, научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлёв.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня. 

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В подмосковных парках с начала года провели более 20 тыс мероприятий
31 июля 2023, 15:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 1 января в парках Подмосковья уже провели более 20 тыс мероприятий. Помимо регулярных и общеобластных проектов, в этом году запущены новые, рассчитанные на большее взаимодействие с жителями, доложил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«Это «Город танцует в парках», музыкальный проект «На одной волне», где кавер-группы исполняют популярные хиты, а также «Театр кукол в парке» для наших маленьких посетителей. Особый интерес вызвал проект «Город танцует в парках». Первый этап прошёл в мае на 14 территориях региона. В нем приняли участие около 1,7 тыс человек. Выступления посетили свыше 40 тыс зрителей», – сказал Кузнецов.
Второй этап проекта стартует 12 августа, он охватит 16 городских округов. В нём ожидается участие 1,5 тыс человек. Финал проекта – 2 сентября в Балашихе, где состоятся большой гала-концерт и награждение победителей. В составе жюри – заслуженный артист России, кинорежиссёр и хореограф Егор Дружинин
 
Популярны в Подмосковье ежегодные мероприятия, отражающие культуру городских округов. В этом году запланировано 54 таких мероприятий. Ужн прошли фестивали «Хлеб и мясо» в Богородском округе, «Йога фест» в Воскресенске, «Шергин-Фест» в Сергиевом Посаде, «Текстиль-Фест» в Коломне, «Вар-Варенье» и Фарфоровый фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуеве, а также фестиваль еды в Домодедове. 
 
В сентябре состоятся «Красногорск – столица рок-н-рола» и «Богородская рогожка».
 
Кузнецов добавил, что в регионе стартовал пилотный проект по размещению в парках питьевых фонтанчиков за счёт инвесторов. Сейчас ими оснащены уже 11 мест отдыха в семи городских округах.
 
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#подмосковье
#московская область
#парки
#минкультуры мо
#андрей воробьёв
#губернатор
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США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на зарплаты и соцпомощь
США выдали Украине грант в 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь
31 июля 2023, 15:44

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Киев получил от Вашингтона грант в 1,25 миллиарда долларов, который планируют использовать для выплаты заработных плат и социальной помощи, сообщили в Telegram-канале украинского правительства.
«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», - прокомментировали ситуацию представители правительства.  

Американский грант выделили в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления». Его планируют реализовать для выплаты заработной платы государственным служащим, компенсации госбюджета, а также вклада в социальную помощь отдельным слоям населения.  

Отмечается, что за 2023 года Соединенные Штаты уже выделили 8,45 миллиарда долларов на помощь Украине.

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#сша
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#гранты
#бюджет
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От «Колобка» до Хемингуэя: что читает российская власть
В России отмечают День вспоминания любимых книжек
31 июля 2023, 15:42

Фото: IStock/morgan23

Учёные выяснили, что чтение способно снижать уровень стресса на 68%. Это больше, чем при прослушивании музыки или прогулки. В честь Дня вспоминания любимых книжек, который отмечен в календаре 31 июля, редакция «Радио 1» сделала подборку книг от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Мишустина, Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.
Вячеслав Володин
О книжных пристрастиях председателя Госдумы известно мало. Однако есть несколько книг. Которые Володин рекомендовал читать депутатам.

В частности, он рекомендовал народным избранникам изучить книгу Рэя Далио «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражения», а также книгу американского учёного Михая Чиксентмихайи «Поток», в которой представлен новый подход к теме счастья.

Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации упоминает в своих интервью и обращениях «Войну и мир». Её же она часто советует читать школьникам.

Однажды во время посещения «Книжных аллей» в Санкт-Петербурге у стендов с детской литературой глава Совфеда поговорила с маленькой петербурженкой. Они обе сочли доброй и хорошей книгу «Волшебник изумрудного города».

Среди писателей, которых она открыла заново, Валентина Матвиенко назвала Валентина Курбатова. Отличная книга, по её мнению, — «Размышления и воспоминания» Жуковского.

Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ – любитель русской классики. Об этом экс-президент России неоднократно говорил в своих интервью. К фаворитам он относит А. П. Чехова, И. А. Бунина и Ф. М. Достоевского, также иногда цитирует и Н. В. Гоголя. Помимо этого, Медведев увлекается и произведениями российского современного писателя Виктора Пелевина, японского автора Харуки Мураками и китайского нобелевского лауреата Мо Янь.

Дмитрий Медведев упоминал, что большое впечатление на него недавно произвела книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Однажды он посоветовал всем прочитать книгу французского писателя Жюля Верна «Дети капитана Гранта».

Михаил Мишустин
Русская классика пользуется популярностью и у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он не раз признавался, что любит зачитываться Тургеневым, Толстым и Булгаковым. Среди любимых произведений главы правительства «Отцы и дети», «Гранатовый браслет» и «Война и мир».

Также Мишустин замечал, что увлекается и современной литературой. Так, премьер-министр выделяет для себя творчество немецкого писателя Патрика Зюскинда и бразильского автора Пауло Коэльо. 

Владимир Путин
Президент России часто на переговорах, пресс-конференциях и интервью рассказывает о любимых книгах. Нередко глава государства цитирует некоторые произведения во время выступлений. Так, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай» в 2022 году, Владимир Путин неоднократно обращался к произведениям российских классиков и философов. Во время своего спича глава государства цитировал Достоевского и Солженицына, Зиновьева и Данилевского, и закрепил это фразой Владимира Ленина.

В интервью Владимир Путин неоднократно упоминал, что любит произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир», а также сказку «Колобок». Последнее произведение он рекомендовал почитать и своим коллегам.
«Я всегда любил и с удовольствием много читал Джека Лондона, Жюля Верна, Эрнеста Хемингуэя. Их герои — смелые, находчивые люди, переживающие увлекательные приключения — конечно, формировали и мой характер, и моё отношение к активному отдыху», — рассказывал он в интервью Outdoor Life в 2011 году.
Среди произведений Хемингуэя глава РФ особо уделял внимание повести «Старик и море», а также романам «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!».

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К осени в Подмосковье планируют благоустроить 60 объектов городской среды
31 июля 2023, 15:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К осени текущего года в Подмосковье благоустроят 60 парков, скверов и набережных. Именно столько объектов вошло в программу создания комфортной городской среды на 2023 год, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В числе этих объектов – победители Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. 
«Это 17 пешеходных зон и площадей в Реутове, Пущине, Пушкине и других городских округах; 16 скверов в Королёве, Павловском Посаде, Щёлкове, 20 крупных парков и лесопарков в Подольске, Химках, Домодедове и семь набережных – в Электрогорске, Солнечногорске, Кашире, Серпухове, Зарайске и Лобне», – перечислил министр на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящих составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов. 
На том же совещании Хайкин объявил, что в подмосковных парках появится новшество – датчики открытости туалетов. На закрытые туалеты в парках ранее жаловались жители. 

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#подмосковье
#московская область
#парки
#михаил хайкин
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
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В России запретили регистрацию с помощью иностранной электронной почты
Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной почты
31 июля 2023, 15:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты.
Текст нововведения опубликован на официальном портале правовой информации.  

Закон вступает в законную силу с 1 декабря 2023 года. Зарегистрироваться на российских сайтах можно будет через портал госуслуг, номер телефона или почту, которая была заведена в отечественных сервисах. Отмечается, что через аккаунты, которые будут заведены в Google или Apple ID пройти регистрацию пользователя будет невозможно. 

Ранее, аналитик Муртазин объяснил, почему в России намерены запретить регистрироваться на российских сайтах по иностранной электронной почте. 

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#закон
#портал
#поручение
#google
#путин
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В подмосковных парках по просьбам жителей установят датчики открытости туалетов
31 июля 2023, 15:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных парках появится новшество – датчики открытости туалетов. На закрытые туалеты в парках ранее пожаловались жители, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Большинство жалоб, которые мы получаем, – это когда по тем или иным причинам не работает туалет. Важно вообще этого не допускать. Туалеты должны быть открыты стабильно с 8 до 22 часов. При этом руководство парков может продлевать время работы кабинок», – сказал Хайкин на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Министр напомнил, что необходимо постоянно контролировать наличие договоров на техническое обслуживание, ремонт, договоров на поставку средств гигиены и штат уборщиков. Мониторить работу туалетов можно и с помощью чат-ботов.
 
По словам Хайкина, обслуживание одного туалетного модуля из двух кабинок обходится примерно в 900 тыс рублей в год. Такую сумму каждый парк может себе позволить, уверен министр.
 
Датчики открытости туалетов пока будут внедрять в пробном режиме. Если технология станет работать удовлетворительно, её распространят по всему региону. 
 
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#губернатор
#московская область
#подмосковье
#михаил хайкин
#благоустройство
#парки
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Первый реактор, построенный за 30 лет в США, запустят в этом году
31 июля 2023, 15:24

Фото: iStock/WangAnQi

В США будет введён в эксплуатацию первый ядерный реактор, построенный в стране за 30 лет. Об этом сообщает газета Financial Times.
Это третий энергоблок АЭС Vogtle в Джорджии, который будет запущен в ближайшее время.

Реализация проекта затянулась. Изначально планировалось ввести его в эксплуатацию в 2016 году, а уже в 2017 установить четвёртый. Из-за сдвига сроков последний теперь собираются запустить в 2024 году.

Увеличилась и стоимость проекта: первоначально она составляла 14 млрд долларов, теперь же оценивается в 30.

Также уточняется, что работа АЭС в полной мощности позволит питать энергией весь штат Джорджия без вредных выбросов углерода. Кроме того, эта станция станет второй по мощности в США после плотины Гранд-Кули в штате Вашингтон.

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#сша
#аэс
#ядерное
#проект
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В Подмосковье ожидается третий класс пожарной опасности
31 июля 2023, 15:16

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

На этой неделе в лесах региона ожидается III класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.
Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области на прошлой неделе было зафиксировано  одно возгорание на площади 0,01 г на территории Егорьевского лесничества. ​5 человек личного состава и 4 единицы техники справились с возгоранием за 1,5 часа. 

«Несмотря на дождливую погоду за неделю системой оперативного управления силами и средствами тушения лесными пожарами было зафиксировано 53 подтвержденных пожароопасных объектов», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»

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#пожар
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