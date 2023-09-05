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«Новый день»: Отец ребёнка с СМА хочет устроить второй пикет на Красной площади

05 сентября 2023, 11:52
Фото: iStock/ilkaydede

Фото: iStock/ilkaydede

Отец ребёнка с синдромом мышечной атрофии (СМА), который устроил одиночный пикет у здания прокуратуры Свердловской области, пообещал провести ещё один, но уже на Красной площади в Москве. Об этом сообщает агентство «Новый день».
По-прежнему, главным требованием Дмитрия Бахтина является исполнение постановления суда о предоставлении ребёнку швейцарского препарата «Рисдиплам» за счёт бюджетных средств. В настоящее время родители вынуждены закупать дорогостоящие препараты за собственные деньги.

По словам отца ребёнка-инвалида, он будет продолжать устраивать пикеты до того момента «пока Миша не получит лечение».


Ранее Бахтин уже устраивал пикет на Красной площади, за что его задержали сотрудники полиции. Сегодня, 5 сентября, он вновь вышел с плакатом, но уже к зданию прокуратуры Свердловской области в Екатеринбурге.

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#красная площадь
#инвалиды
#лекарства
#лечение
#отец
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Всероссийская акция «Цифровой диктант» пройдет в стране с 29 сентября по 15 октября
05 сентября 2023, 12:09

Фото: istockphoto/Kenstocker

В период с 29 сентября по 15 октября 2023 года будет проведена всероссийская акция «Цифровой диктант». Мероприятие направлено на измерение уровня цифровой грамотности пользователей российским сегментом сети «Интернет» (Рунетом).
Акция будет проводиться в Интернете на платформе ЦифровойДиктант. рф. Организатором акции выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Акция позволит участникам узнать о новых технологиях, цифровых сервисах и продукта, в том числе отечественного производства, сформировать для себя личный план повышения уровня цифровой грамотности. Цифровой диктант включает в себя тесты, разработанные для участников различных возрастных категорий: детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (от 60 лет). На основе анализа полученных результатов «Цифрового диктанта» будет сформирован индекс цифровой грамотности населения Российской Федерации.

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#онф
#диктант
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#онлайн
#тесты
#рф
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Ресторатор Миронов: все повара ушли в курьеры из-за хороших условий
Ресторатор Миронов объяснил нехватку поваров низкой безработицей
05 сентября 2023, 11:54

Фото: IStock/Vershinin

В Москве возник дефицит поваров, барменов и сотрудников клининга. Рестораторы жалуются на нехватку 20–30% персонала. Связывают это с тем, что на фоне ослабления рубля произошёл отток мигрантов.
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал «Радио 1», что большинство сотрудников ушли работать курьерами и таксистами. Всё из-за комфортных налоговых условий.
«У нас импортозамещение, производство растёт во всех сферах и в эти сферы расходятся люди, а у нас при этом практически нулевая безработица и ресурсов для производств для новых компаний, для новых ресторанов просто нет. Большой поток сотрудников ушёл в курьеры, в таксисты, в целом в самозанятость, потому что у компаний, которые нанимают самозанятых, другие возможности. Если обычные компании платят зарплаты, страховые взносы НДФЛ, то есть 43 процента сверху, то самозанятые платят всего шесть процентов. За счёт этого высвобождаются дополнительные деньги, которыми можно перебить зарплату», — сказал Сергей Миронов.
По словам специалиста, в стране низкая безработица и сложная ситуация в демографии. В таких условиях, подчеркнул он, Россия не сможет решить проблему без привлечения мигрантов.  
«Такого сильного вакуума сотрудников я не помню. Были ситуации, когда не хватало сотрудников, но они были на рынке труда. А ситуации, когда низкая безработица, нулевой поиск работы, я не помню. Россия – развитая на сегодняшний день страна с ростом производства. Ни одна страна с ростом производства и со сложной демографией никогда не сможет решить вопрос с помощью собственных граждан, это всегда привлечение. Надо закрывать мигрантами по крайней мере не профильные работы: клининг, уборка, заготовка», — заключил Сергей Миронов.  
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#россия
#производство
#безработица
#самозанятые
#зарплаты
#сергей миронов
#повар
#курьер
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Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект» пройдет с 11 по 22 сентября
05 сентября 2023, 11:41

Фото: istockphoto/Thapana Onphalai

С 11 по 22 сентября министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проведет в школах Всероссийский открытый урок «RuCode. Искусственный интеллект». Мероприятие будет направлено на ознакомление учеников с перспективными профессиями в области ИТ-сферы.
Организатором открытого урока на тему цифровых технологий и областей их применения выступило федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (МФТИ). Это ведущая российская образовательная организация в сфере искусственного интеллекта.

Специалисты МФТИ разместили в сети Интернет по адресу https://edu.mipt.ru/ai-lesson методические материалы, которые помогут учителям в доступной и увлекательной форме рассказать о возможностях применения искусственного интеллекта и различных сервисах, созданных на основе нейросетей. Материалы ориентированы на школьников 5-11 классов и учащихся средних профессиональных учебных заведений. Темы классного часа сформулированы соответственно возрасту обучающихся.

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#университет
#интернет
#мфти
#проект
#специалисты
#искусственный интеллект
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В Сети распространяется фейковый указ Шойгу о новой мобилизации
05 сентября 2023, 11:22

Фото: iStock/scaliger

В украинских Telegram-каналах массово распространяется ложный документ, подписанный министром обороны России, в котором говорится, что 11 сентября в России начнется новая волна частично мобилизации. При этом URA.RU совместно изданием «Лапша Медиа» выяснили, что данный указ является фейковым.
«В сети появился приказ Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тысяч россиян. Дата вступления в силу приказа в документе — 11 сентября», — пишут в украинских Telegram-каналах.

При этом данный документ не является правдивым. Его нет на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, именно там публикуются указы Минобороны России. Кроме того, в распространяемых украинскими СМИ документе, военкомы новых российских регионов названы «представителями военных комиссариатов». Так же подпись Шойгу на документе не является подлинной.

Ранее военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов в интервью «Радио 1» рассказал, что пока в России нет необходимости в мобилизации, однако её целесообразность будет зависеть от задач, поставленных перед армией России.

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#интернет
#сми
#мобилизация
#шойгу
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Заведующую детсадом уволили из-за интимных фото в сети
Заведующую детсадом в Красноярске уволят за откровенное видео в соцсетях
05 сентября 2023, 10:47

Фото: iStock/oleghz

В Красноярске заведующую детским садом уволили из-за эротических фотографий, которые она опубликовала в социальной сети. Об этом сообщил изданию РИА Новости источник в горадминистрации.
По словам собеседника издания, в отношении женщины будет проведена прокурорская проверка.  

Заведующая детским садом опубликовала в социальной сети снимки, на которых она позирует с обнаженной грудью, отчасти прикрытой веществом белого цвета. Возмущенные родители воспитанников обратились к руководству дошкольного заведения с требованием уволить девушку.  

Кроме откровенных снимков заведующую детским садом обвинили в грубом отношении к сотрудникам и неправомерном урезании зарплат. 

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#женщина
#родители
#детсад
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Отец ребёнка с СМА вышел на пикет к зданию прокуратуры в Екатеринбурге и требует лекарства для сына
URA.RU: Отец ребёнка-инвалида вышел на пикет в Екатеринбурге
05 сентября 2023, 10:44

Фото: iStock/AlexRaths

Екатеринбуржец Дмитрий Бахтин, который воспитывает сына с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), вышел на одиночный пикет к зданию прокуратуры Свердловской области. Об этом агентству URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская.
Женщина уточнила, что Дмитрий требует исполнения решения суда, которое заключается в предоставлении ребёнку швейцарского лекарства «Рисдиплам».

Кроме того, Липинская заявила, что мужчина готов стоять у здания прокуратуры каждый день, лишь бы спасти ребёнка.

Ранее сообщалось, что ребёнок с инвалидностью, мать которого требует предоставления жилья, был вынужден ползком добираться до третьего этажа Вахитовского районного суда Казани из-за отсутствия пандусов.

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#инвалиды
#отец
#лекарства
#прокуратура
#суд
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Российские ученые создали легкий бетон со скорлупой кокоса
05 сентября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/wastesoul

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый состав бетона со скорлупой кокосового ореха. Этот материал будет дешевле аналогов на 15%, а также конструкции из него отличаются повышенной легкостью.
В последнее время во всем мире все большую актуальность приобретает поиск строительных материалов и смесей на основе либо с содержанием растительных отходов. Скорлупа кокосовых орехов, широко используемых в разных регионах мира, является одним из видов таких отходов, передает журнал Materials.

В новом составе бетона, разработанном специалистами ДГТУ, скорлупа кокоса по массе будет составлять 10%. Ее использование поможет решить проблему утилизации этого типа отходов, а также вывести на рынок новый строительный материал, который легче и дешевле существующих аналогов, а по прочности и другим эксплуатационным характеристикам либо не уступает, либо превосходит их, отмечают разработчики. Научный коллектив ДГТУ планирует продолжать поиски растительных компонентов для замещения цемента, щебня и песка в бетоне.

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#рынок
#поиски
#университет
#ученые
#разработка
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В столичных аэропортах задержали более 15 рейсов
05 сентября 2023, 10:32

Фото: iStock/anyaberkut

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано порядка 15 рейсов, также пять рейсов отменены вовсе. Такие данные приводит сервиса «Яндекс. Расписания».
Согласно сообщению, по состоянию на 3.20 по московскому времени в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов, четыре рейса отменены. При этом в Домодедово задержаны пять рейсов, и один отменили. В Шереметьево также задержаны два рейса.

Таким образом, сервис Flightradar24 говорит, что в небе над югом столицы нет ни одного самолета.

При этом по состоянию на 7.30 по мск столичные аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ночных ограничений, связанных с атаками украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщили в Росавиации.

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#шереметьево
#домодедово
#внуково
#сервис
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МИД Кубы: Раскрыта сеть вербовки кубинцев для участия в СВО
05 сентября 2023, 10:05

Фото: iStock/btgbtg

МВД Кубы раскрыло сеть торговли людьми, действующую из России, которая принуждала кубинцев к участию в СВО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кубы.
В ведомстве отметили, что власти страны выступают против проведения Россией операции на Украине, а действия «врагов Кубы» направлены на то, чтобы представить государство как соучастницу этих событий.

Уточняется, что схема предполагала принуждение к военной службе как кубинцев, проживающих в России, так и местное население Кубы.

Власти страны будут предпринимать меры по борьбе с теми, кто вербует граждан Кубы.

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#украина
#россия
#сво
#население
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