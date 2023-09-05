«Новый день»: Отец ребёнка с СМА хочет устроить второй пикет на Красной площади

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Отец ребёнка с синдромом мышечной атрофии (СМА), который устроил одиночный пикет у здания прокуратуры Свердловской области, пообещал провести ещё один, но уже на Красной площади в Москве. Об этом сообщает агентство «Новый день».
По-прежнему, главным требованием Дмитрия Бахтина является исполнение постановления суда о предоставлении ребёнку швейцарского препарата «Рисдиплам» за счёт бюджетных средств. В настоящее время родители вынуждены закупать дорогостоящие препараты за собственные деньги.
По словам отца ребёнка-инвалида, он будет продолжать устраивать пикеты до того момента «пока Миша не получит лечение».
Ранее Бахтин уже устраивал пикет на Красной площади, за что его задержали сотрудники полиции. Сегодня, 5 сентября, он вновь вышел с плакатом, но уже к зданию прокуратуры Свердловской области в Екатеринбурге.
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По словам отца ребёнка-инвалида, он будет продолжать устраивать пикеты до того момента «пока Миша не получит лечение».
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Анастасия Чинкова