Новый пешеходный переход скоро появится в городском округе Люберцы

Новый пешеходный переход свяжет между собой улицы Ленина и Карла Либкнехта в районе улицы Новая и 1-й проезд Михельсона.
Он обеспечит безопасный и комфортный переход через железно-дорожные пути для порядка 130 тысяч жителей близлежащих районов. В ближайшее время для удобства жителей там закончат устанавливать лифты.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Скоро в Видном достроят новый разноуровневый пешеходный переход.
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Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.Читайте также:
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Алиса Сергиенко