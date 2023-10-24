Новый проект долговременного ухода уже обеспечил помощью 250 жителей Подмосковья

Фото: Минсоцразвития МО
Более 250 жителей Подмосковья уже получают ежедневную помощь благодаря новому социальному проекту долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Проект был запущен в сентябре. Помощь в рамках долговременного ухода уже получают более 250 жителей. Благодаря этому проекту мы стараемся максимально сохранить родственный уход на дому – ведь родные смогут обучиться уходу за близкими и официально трудоустроится в нашем социальном центре», – пояснила Болтаева.По данным Министерства соцразвития региона, в проекте участвуют уже свыше 120 обученных помощников по уходу. Половина из них - родные инвалидов и пенсионеров.
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Лора Луганская