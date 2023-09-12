Новый путепровод у платформы Чёрное улучшит жизнь полумиллиона балашихинцев

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Поскольку участок планируемого строительства находится в зоне захода самолетов на посадку аэродрома Чёрное, было принято решение о проектировании путепровода тоннельного типа длиной 600 м. Его протяжённость с подходами и съездами составит порядка 1,5 км, движение будет по двум полосам.
Как отметили в министерстве, после открытия тоннельного путепровода улучшится качество жизни более 500 тыс жителей Балашихи – в частности микрорайонов Чёрное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново. Они смогут быстро добраться до школ, детсадов, МФЦ, парков и медучреждений.
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