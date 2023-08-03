Новый шахматный клуб для взрослых и детей появится в Видном

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Новый шахматный клуб будет в форме прямоугольного треугольника. Основным материалом при строительстве будет керамогранит кремово-белого оттенка, сообщает «Радио 1» пресс-служба Мособлархитектуры.
Реализация объекта создаст в округе восемь рабочих мест.
«Новый шахматный клуб порадует поклонников интеллектуального вида спорта из Видного. Двухэтажное здание площадью порядка 500 квадратных метров появится на проспекте Ленинского Комсомола, вблизи дома 46. Помещения можно будет использовать не только для обучения шахматистов, но и проведения турниров. Строительство объекта планируется начать в 2024 году», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
«Облик здания отличается чистотой линий и строгостью цветовых решений. Белизна фасадов подчеркивается темно-серыми, почти антрацитовыми оттенками, становясь аллюзией на тему игры в шахматы», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
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