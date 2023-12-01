Новый современный детский сад построят в Химках

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Химках планируют построить новый детский сад на 300 мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детсад будет находится на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино».
Здание будет построено в в виде нескольких функциональных блоков общей площадью 5,1 тысяч квадратных метров. Детский сад будет выполнен в светлых тонах с яркими акцентами на фасаде. внутри здания будут расположены комфортные групповые помещения с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом.
Стоит отметить, что в учреждении одновременно смогут находится 12 групп детей и 44 сотрудника детсада. На территории сада для детей построят 12 игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки для занятий физкультурой.
Кроме этого, завершить и сдать готовый жилой комплекс с собственной социальной инфраструктурой планируют в 2032.
Читайте также:
В деревне Корыстово обновили детскую площадку
Витушева: число мест в мини-садике в ЖК «Новоснегирёвский» увеличат до 150
Строительство поликлиники на 750 посетителей продолжается в Ленинском округе
Здание будет построено в в виде нескольких функциональных блоков общей площадью 5,1 тысяч квадратных метров. Детский сад будет выполнен в светлых тонах с яркими акцентами на фасаде. внутри здания будут расположены комфортные групповые помещения с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом.
Кроме этого, завершить и сдать готовый жилой комплекс с собственной социальной инфраструктурой планируют в 2032.
Читайте также:
В деревне Корыстово обновили детскую площадку
Витушева: число мест в мини-садике в ЖК «Новоснегирёвский» увеличат до 150
Строительство поликлиники на 750 посетителей продолжается в Ленинском округе
Мира Полтева