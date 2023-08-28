Новый тайфун может обрушиться на Приморье в начале сентября

Фото: istockphoto/iv-serg
В начале сентября в Приморском крае может снова резко ухудшиться погода из-за тайфуна «Саола», формирующегося над Тихим океаном. Об этом сообщил глава регионального Гидрометцентра Борис Кубай.
Эксперт отметил, что нынешнее лето весьма богато различными погодными аномалиями от частоты, интенсивности и продолжительности локальных ливней до глобальных изменений привычной циркуляции атмосферных потоков над океаном. Для радикального изменения ситуации в регионе необходимо, чтобы на Дальний Восток начали поступать сухие и холодные воздушные массы с севера. Пока же Тихий океан бурлит тайфунами и направляет их к 30-й широте, поблизости от Приморья, заключил специалист.
Читайте также:
Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за циклона
Метеоролог Позднякова: Третий тайфун в Приморье принесёт сильные ливни и подтопления
Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
Александр Бойцов