Новый завод по производству военных беспилотников появится в Ростове-на-Дону

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Российский разработчик и производитель военных дронов «Робоавиа», головное предприятие которого находится в Симферополе, планирует расширять производство. Новый завод, изготавливающий боевые беспилотники, появится в Ростове-на-Дону.
Как отметил руководитель московского офиса, основной костяк инженеров был набран в Крыму. Сейчас, с расширением производства, компания приглашает специалистов уже со всей России, привлекая их конкурентными зарплатами и интересными проектами. Среди перспективных разработок завода — разведывательный дрон «Сарыч-2» и ударный беспилотник «Сюрприз», разработанный в интересах сухопутных войск РФ. «Сарыч-2» создан по принципу «летающее крыло» и уже прошел успешную апробацию на Черноморском флоте.
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Александр Бойцов