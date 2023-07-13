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Новое производственное здание построят в Подмосковье

13 июля 2023, 16:28

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственного корпуса акционерного общества «НПО Стеклопластик» в городском округе Солнечногорск.

Инвестиции застройщика в проект составляют 1,3 млн рублей. Реализация проекта создаст в округе 100 новых рабочих мест.

Площадь объекта — более 8 тысяч кв. метров, его построили в рамках расширения производства. В здании будут производить стекловолокнистые материалы на основе кремнеземных, кварцевых, высокомодульных высокопрочных волокон — нити, ткани, сетки, ленты, шнуры, стеклопластиковые изделия, антикоррозионные и теплозащитные материалы.


Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Строительство
#Солнечногорск
#ЦСС
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В Подмосковье достроили 14-й автосалон китайских автомобилей Geely
13 июля 2023, 17:28

Фото: istockphoto / z1b

В Серпухове завершили строительство магазина-салона «Аврора 21», который является официальным дилером Geely в муниципалитете.

Работники подведомственного Главного управления государственного строительного надзора Московской области ГБУ «СтройЭксперт» выдали заключение о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Площадь одноэтажного здания автомагазина свыше 1,3 тысяч кв. метров. Здание поделено на три функциональные зоны: торговые помещения, места общего пользования и подсобные помещения.

В автосалоне будут представлены все актуальные модели автомобилей Geely во всех комплектациях.

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#Geely
#Главгосстройнадзор
#строительство
#Серпухов
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В Звенигороде нашли гнездо синицы внутри скамейки
13 июля 2023, 17:22

Фото: Комлесхоз МО

Звенигородские лесничие нашли гнездо синицы в необычном месте – внутри кирпичной кладки, образующей основу скамейки. При этом скамейка располагается возле конторы лесничества, сообщили в пресс-службе Комлесхоза Московской области.
«О появлении птенцов узнали внезапно. Писк привлёк внимание сотрудников лесничества. Источник звуков стал понятен лишь тогда, когда нашли небольшую щель между доской и кирпичом. Приподняв деревянную основу скамейки, лесничие увидели птенцов», – говорится в сообщении. 
Лесничие аккуратно вернули доску на место, сохранив укрытие в прежнем виде. Как отметили в Комлесхозе, при съёмке ни один из птенцов не пострадал.

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#Комлесхоз МО
#Московская область
#Подмосковье
#природа
#птицы
#синицы
#гнездо
#Звенигород
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Путин сообщил, что Россия будет создавать альянсы и не замкнётся в себе
13 июля 2023, 17:20

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», где заявил, что Россия не будет замыкаться в себе, а напротив, будет создавать альянсы.
По словам президента, Россия сделала выводы и извлекла уроки после того, как некоторые зарубежные партнеры плотно закрыли перед нею двери в области технологий.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что считает попыткой самоубийства кампанию, касающуюся «отмены» за рубежом российской культуры. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, если кто-то стремится расправиться с культурой РФ, тот уничтожает сам себя. Он также подчеркнул, что убить культуру невозможно.

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#Путин
#форум
#технологии
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Экозащитник Расулмухамедов предложил «устраивать на работу» бездомных собак
13 июля 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Исполнительный директор «Российского экологического движения» Элмурод Расулмухамедов предложил одним из способов решения проблемы бездомных собак вернуться к опыту корпоративного устройства животных.
«Чтобы собаки вернулись в тот сектор, в котором они были: охраняли объекты, охраняли тишину, благополучие граждан и т. д. Тогда большую часть особенно крупных, агрессивных собак мы сможем обеспечить, как говорится, работой, создать для них благополучие: они будут приносить пользу, а им обеспечат питание и место для жизни», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Расулмухамедов.

Он напомнил, что ранее сторожевыми собаками на предприятиях пользовались повсеместно, однако постепенно от этого отказались.

До этого учёные из Университета Макмастера нашли и выделили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris из ушей бездомных собак.

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#животные
#собаки
#общество
#безопасность
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Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали 700 ям
13 июля 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 700 дефектов дорожного покрытия.

За прошедшие сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали 700 дефектов покрытия, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

На муниципальной сети отремонтировали почти 320 ям, региональной сети устранили почти 380 дефектов.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Пушкинский округ, Подольск и в Королёв и другие.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#Ямы
#ямочный ремонт
#Минтранс
#ремонт дорог
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В Уфе пенсионер, который несправедливо отсидел 13 лет, планирует отсудить у государства 450 млн. рублей
13 июля 2023, 17:09

Фото: iStock/Rawf8

Житель Уфы Фатхулла Исхаков был приговорен к 13 годам колонии в 1959 году по ложному обвинению в убийстве, освободившись мужчина пытается добиться оправдания. Более 50 лет суды не отменяли приговор, хотя он был признан ошибочным.
Ufa1 пишет, что в мае 2023 года Исхаков смог добиться справедливости и реабилитироваться. Теперь мужчина планирует взыскать с государства 450 млн. рублей компенсации.
 
«Сумма компенсации никак специально не рассчитывалась, он таким образом свои страдания оценил. Но получить 450 млн шансов, конечно, нет. Но, надеюсь, миллионов 50 будет», —прокомментировал иск адвокат Виталий Буркин.
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#тюрьма
#приговор
#Уфа
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Торговые сети устанавливают в Подмосковье контейнеры для сбора одежды
13 июля 2023, 17:06

Фото: Istockphoto / Alina Humeniuk

Торговые сети начали устанавливать в магазинах контейнеры, куда жители Подмосковья могут сдать одежду для нуждающихся или переработки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Растёт число людей, которые ответственно относятся к экологии и предпочитают сдавать вещи для переработки. Среди торговых сетей появилась тенденция устанавливать специальные контейнеры для одежды в магазинах. Это очень удобно для покупателей – по пути за покупками, сдать ненужные вещи в контейнер», – говорится в сообщении.
Уточняется, что новые или пригодные к носке вещи и обувь в хорошем состоянии передадут для повторного использования, а вещи с дефектами отправят на переработку.
 
Сдавать можно не только одежду, но и сумки, чемоданы, рюкзаки, кошельки, ремни, галстуки, шапки, перчатки, шарфы, детские не сломанные игрушки, домашний текстиль и мелкий спортивный инвентарь.

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#Московская область
#Подмосковье
#помощь
#благотворительность
#одежда
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Главред журнала «Русский табак» Королев предсказал рост цен на табак из-за нового закона
13 июля 2023, 16:58

Фото: istockphoto / AnyVidStidio

Госдума приняла закон об ограничении перемещения никотиносодержащей продукции на территории России. О том, для чело этот закон был принят и поднимутся ли цены на никотиновую продукцию, рассказал «Радио 1» главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
«Это логичный очередной этап исправления ситуации с вэйпами и электронными сигаретами, потому что они по разным оценкам, 90-95 % нелегальны на российском рынке. Есть проблема в свободном перемещении, а с принятием этого закона, такое перемещение будет затруднено, потому что любой инспектор ГИБДД и полиции сможет проверять и задерживать такой груз. Уже не скажешь, что это для личного потребления. Это правильный шаг, но он как бы технический, это идеологически давно на борьбу взято. Здесь латаются дыры, которые были свободны и не закрыты», - поделился эксперт. 

Согласно нововведению, перемещать по территории РФ можно не более 200 изделий с нагреваемым табаком, а также не более 200 сигарет. Аналогичная норма распространяется также на электронные сигареты, пишет Интерфакс.

«Людей на улице проверять не будут, закон касается перевозки грузов на дороге, ж/д путях, автомобильным трассам и так далее. Раньше это происходило свободно, даже если находят, ничего нельзя сделать. А тут с принятием закона будут уже законные основания груз задержать и проводить разбирательства. По-моему мнению, инициатива поможет. Тут же проблема не только на границе или таможне, потому что все электронные сигареты производят в Китае, внутри страны такое не производят. Основная проблема в том, что товар распределяется по всей стране и в рознице. С таможней мы сделать ничего не можем, это их обязанность, как исполнительного органа, с розницей работы идут, есть цифровая маркировка и другие способы контроля, сейчас инициированы проверки с 1 сентября во всех точках. А вот перемещение, с таможни до магазина, это было не закрыто, сейчас эта мера принята», - отметил Королев. 

По словам специалиста, если будут перекрыты каналы доставки, общая цена на никотиновую продукцию в стране может подняться.  
 
«В какой-то мере можно ожидать роста цен, потому что это повлияет на обеспечение легальной части рынка, а вот нелегальная гарантировано дешевле, она давит цену вниз. Если будут перекрыты каналы доставки, конечно, общая цена вэйпов пойдет вверх и для тех, кто покупает легальные или нелегальные товары столкнуться с повышением цен. Как быстро, сложно сказать, потому что тут зависит от мер реализации, сейчас приняла Дума, Совет Федерации, президент подпишет, это несколько недель перед тем, как первую фуру задержат. Дефицита не ожидается, так как товар может быть заменен другими позициями, открытыми системами, которые внутри страны производятся, поэтому люди без никотина останутся», - заключил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.   

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#закон
#запрет
#никотин
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В Чехове начался ремонт выезда на Старосимферопольское шоссе
13 июля 2023, 16:47

Фото: Минтранс МО

В городском округе Чехов начался ремонт выезда на Старосимферопольское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Специалисты Мосавтодора обновляют покрытие на региональных дорогах, чтобы сделать поездки по ним комфортнее.
«В Чехове фрезеруют старое покрытие, обустраивают выравнивающий слой на участке дороги между деревнями Гришенки и Сенино. Протяжённость ремонтируемого участка – 4,98 м, общая площадь – 30,1 тыс кв м», – сказали в пресс-службе «Интерфаксу».
Укладку асфальта завершат до 30 июля, а затем проведут укрепление обочин
Дорога связывает несколько небольших населённых пунктов, по ней можно выехать на Старосимферопольское шоссе, проехать к Чехову, учебным заведениям и больницам. 
 
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#Московская область
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#Чехов
#ремонт дорог
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