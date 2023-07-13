Новое производственное здание построят в Подмосковье

Инвестиции застройщика в проект составляют 1,3 млн рублей. Реализация проекта создаст в округе 100 новых рабочих мест.

Площадь объекта — более 8 тысяч кв. метров, его построили в рамках расширения производства. В здании будут производить стекловолокнистые материалы на основе кремнеземных, кварцевых, высокомодульных высокопрочных волокон — нити, ткани, сетки, ленты, шнуры, стеклопластиковые изделия, антикоррозионные и теплозащитные материалы.





Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.