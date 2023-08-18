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Новогодние выходные 2024 года продлятся 10 дней

Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2024 году
18 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/Wirestock

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил праздничные выходные 2024 года, сообщили представители кабмина в своем Telegram-канале.
Новогодние выходные дни и каникулы в 2024 году продлятся 10 дней с 30 декабря по 8 января.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году. В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», - прокомментировали ситуацию в сообщении.


В правительстве утвердили и последующие праздничные дни на 2024 год.

Так, выходными в День защитника Отечества будут дни с 23 по 25 февраля, в Международный женский день с 8 по 10 марта, в Праздник весны и труда с 28 апреля по 1 мая, в День Победы с 9 по 12 мая.

Также выходными традиционно будут 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря 2024 года.

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#новый год
#праздник
#михаил мишустин
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В Красногорске отметили 90-летие запуска легендарной ракеты ГИРД-09
18 августа 2023, 16:07

Фото: администрация г. о. Красногорск

В рабочем посёлке Нахабино отпраздновали 90-летие со дня запуска экспериментальной баллистической ракеты ГИРД-09. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
17 августа 1933 года на полигоне у села Нахабино впервые прошли успешные испытания первой отечественной экспериментальной баллистической ракеты, созданной под руководством Сергея Королёва.  

Цветы к обелиску ракеты ГИРД-09 в посёлке Нахабино возложили глава муниципалитета Дмитрий Волков, президент Федерации космонавтики России Александр Александров, депутат Госдумы Денис Кравченко, внук легендарного конструктора Сергей Королёв и другие.  
«Хочу поблагодарить каждого, кто внёс весомый вклад в освоение космического пространства. Признателен тем, кто сохраняет, чтит и продолжает дело первооткрывателей, хранит историю родного края. Ничто не сможет перечеркнуть наши достижений. Российская космонавтика была и всегда будет на самых передовых мировых позициях», – сказал Волков.
С ракет ГИРД-09 и ГИРД-Х начинается летопись советских жидкостных ракет. В 1934 году доработанная ракета ГИРД 09 достигла высоты 1,5 тыс м.  Сегодня историческую память хранят Московская областная общественная организация «Герои неба» и Авиамодельный клуба «ЗИГЗАГ» Нахабинской средней школы №3. А единственный в округе музей истории космоса располагается в школе №18. 

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#красногорск
#история
#нахабино
#ракета
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье к новому учебному году откроют 7 инвестиционных школ
18 августа 2023, 16:04

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье активно строятся школы по государственной программе и инвесторами-застройщиками за счет внебюджетных источников финансирования в рамках развития инфраструктуры новых жилых кварталов.

К новому учебному году в Московской области откроют свои двери для учеников семь новых образовательных учреждений, построенных за счёт средств инвесторов-застройщиков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


В подмосковном Красногорске откроются четыре новые школы: школа на 1500 мест в ЖК «Ильинские луга», школа на 1150 мест в ЖК «Новая Рига», школы на 825 мест в ЖК «Серебрица» и в ЖК «Спутник». В Ленинском округе откроется школа на 1100 мест в ЖК «Пригород Лесное». В Люберцах откроют школу на 825 мест в ЖК «Влюберцы», а в Химках в ЖК «Маяк» появится школа на 730 мест. 

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#инвестиции
#застройщики
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В Москву и Подмосковье придут ливни и грозы
Синоптик Старков предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
18 августа 2023, 15:50

Фото: IStock/BrianAJackson

Тёплые дни в столичном регионе заканчиваются, уже на следующей неделе в Москве похолодает. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
По словам синоптика, рядом со столицей находится холодный атмосферный фронт, который принесёт ливни и грозы, местами может выпасть град.
«В предстоящие выходные жара пойдёт на спад, в субботу максимальная температура не превысит +26 градусов. В воскресенье пройдут ливневые дожди, и отметка не превысит +22 градусов. На следующей неделе похолодание усилится. Погода станет по предосеннему неустойчивой, вернётся в рамки обычных показателей этого времени, температура ночью будет +14 градусов, днём — +19… +23 градуса», — отметил Леонид Старков.
Синоптик подчеркнул, что до конца августа возвращение тёплой и жаркой погоды не прогнозируется. По этой же причине со следующей недели в московском регионе начнёт остывать вода в озёрах и прудах.

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#жара
#погода
#температура
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#похолодание
#дожди
#град
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Психолог раскрыла, как правильно себя мотивировать
Психолог Токарева рассказала, как правильно ставить цели и чем себя мотивировать
18 августа 2023, 15:17

Фото: IStock/fizkes

Сегодня, 18 августа 2023 года, во всём мире отмечается праздник под названием День «Никогда не сдавайся». Психолог Полина Токарева рассказала «Радио 1», как правильно ставить цели, и как работает мотивация.
Мотивировать себя на какое-то занятие или действие бывает очень сложно. Но оказывается, всё дело в наших желаниях. Психолог отметила, что самое главное в этом деле – правильно поставленная цель.
«Есть две вещи: стимул – это внутри, мотивация — из вне. Естественно, мотивация всегда сильнее стимула. Что помогает нам добиваться какой-то цели? Когда мы ставим целью зарабатывать больше денег, найти вторую половинку или улучшить своё состояние, здоровье в лучшую сторону, важно быть гармоничным с этой идеей. Когда мы достигаем этой гармонии, тогда нам не нужен внешний стимул, и мы больше всего замотивированы», — отметила эксперт.
По словам психолога, иногда человек не понимает истинных желаний. В этом случае мотивировать себя на какое-то изменение будет сложнее всего.  
«Очень часто наше подсознание играет с нами удивительную шутку. Нам кажется, что мы поставили правильную цель, мы с ней гармоничны, но внутри нам, может быть, это и не надо. Если что-то идёт тяжело, подумайте, есть люди какие-то вторичные выгоды, есть ли какое-то внутреннее сопротивление. Если да, посмотрите поглубже», — сказала Полина Токарева.
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#психолог
#человек
#мотивация
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Назван эффективный метод получить выходной 1 сентября
Эксперт по труду Южалин: Можно взять ежегодный оплачиваемый отпуск
18 августа 2023, 15:12

Фото: istockphoto.com/Andrey Sayfutdinov

Директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин назвал одним из наиболее эффективным способов сделать 1 сентября выходным днём — взять ежегодный оплачиваемый отпуск.
«Даже если отпуск был запланирован на другой период, многодетным родителям не требуется согласие работодателя, чтобы отпуск перенести с захватом 1 сентября», — добавил в беседе с RT Южалин.

Он напомнил, что родителям ребёнка-инвалида положены четыре дополнительных выходных дня в месяц, которые можно использовать в любое время.

До начала учебного года осталось ровно две недели. Многие родители начали собирать детей в школу только сейчас. Как сэкономить на покупке канцелярии и школьной формы, в эфире «Радио 1» рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы», зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

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#отпуск
#1 сентября
#выходные
#работа
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Авиационно-спортивный клуб построят на аэродроме «Новинки»
18 августа 2023, 15:10

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В деревне Новинки-Бегичево городского округа Серпухов построят здание авиационно-спортивного клуба.

Застройщиком проекта выступает индивидуальный предприниматель, инвестиции которого составят 28 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На территории аэродрома авиации общего назначения «Новинки» построят здание авиационно-спортивного клуба. Объект площадью 727 кв. метров предназначен для проведения теоретических занятий будущих учеников, ознакомления с внутренним устройством воздушных кораблей и получения опыта от действующих пилотов.

Реализация проекта позволит создать 14 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В Домодедово построят производственный комплекс для напитков.
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#центр содействия строительству
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Опрос: Чаще всего в походы россияне ходят в Подмосковье и Татарстане
18 августа 2023, 15:02

Фото: istockphoto.com/molchanovdmitry

Опрос онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показал, что российские путешественники для походов наиболее часто выбирают Московскую область и Татарстан.
В топ регионов, куда россияне также любят ходить в походы вошли Нижегородская область, Башкортостан, Калининградская, Новосибирская и Ленинградской области.

Как передаёт RT, самыми полезными в походах предметами россияне назвали палатку, спальник и спальные принадлежности, а самыми ненужными — генератор электричества, спортивный инвентарь, гитару и телескоп.

Кроме того, исследование показало, что в походах респондентов привлекают отсутсвие интернета и возможность посидеть у костра. Однако есть вещи, которые доставляют и определённый дискомфорт. Среди них опрошенные назвали наличие комаров и других насекомых, большая физическая нагрузка, отсутствие привычных удобств, перепады температуры и страх заблудиться.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. жителей старше 18 лет из всех регионов России.

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#опрос
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МВД ограничило полномочия Интерпола в России
Полномочия Интерпола в России ограничило МВД
18 августа 2023, 14:55

Фото: iStock/imranahmedsg

МВД России ограничило полномочия Интерпола в стране. Соответствующая информация содержится в тексте распоряжения.
В соответствии с приказом ведомства, Интерпол будет ограничен в части проведения оперативных мероприятий. Уточняется, что сотрудники международной правоохранительной организации, смогут опрашивать лиц, наводить справки и проводить процедуры по отождествлению личности. 

Текст документа опубликован на официальном сайте правовой информации. 

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о финансировании терроризма, был доставлен в столицу в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола российского МВД.

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#сотрудники
#справки
#мвд
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Эксперт Вильфанд рассказал, когда в Москве закроют купальный сезон
18 августа 2023, 14:49

Фото: IStock/naumoid

Будущие выходные и начало следующей недели будут последними днями в столице, подходящими для купания на открытом воздухе.
Со вторника температура воздуха и воды в Москве и Подмосковье начнёт снижаться.
 
«Понедельник - последний день, когда, выходя из воды, можно ещё ощутить удовольствие», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам эксперта, сейчас температура воды в водоёмах равняется примерно 20-22 градусам. В субботу и воскресенье прогнозируется тёплая погода - до +26 градусов.

К середине будущей недели вода охладится до 18-19 градусов. Вместе с этим задует северо-западный ветер в 6-11 м/с. По словам Вильфанда, нынешний купальный сезон в Москве и Подмосковье можно считать продолжительным, хоть и с перерывами.
 
«До 20 августа - это хороший показатель»,-заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 августа, в Москве ожидаются гроза, град и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что плохая погода в Москве сохранится до конца дня. Гидрометцентр России сообщает, что сегодня в Москве ожидается от +29°C до +31°C. Ночью до +16°C. В Московской области 18 августа температура воздуха установится в пределах от +26°C до +31°C. Ночью +13°C.В плохую погоду необходимо помнить об осторожности: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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