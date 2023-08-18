Новогодние выходные 2024 года продлятся 10 дней

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«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году. В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», - прокомментировали ситуацию в сообщении.
Так, выходными в День защитника Отечества будут дни с 23 по 25 февраля, в Международный женский день с 8 по 10 марта, в Праздник весны и труда с 28 апреля по 1 мая, в День Победы с 9 по 12 мая.
Также выходными традиционно будут 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря 2024 года.
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