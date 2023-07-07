Новостройки на юго-востоке Москвы подорожали на 106%

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Как передают «Дни.ру», в целом недвижимость в подобных объектах подорожала во всё городе, средний рост цен по составил 76%.
«Фасад здания облицован керамогранитной плиткой, а динамику корпусам придают белые пояски, обрамляющие секции. Специалисты выполнили панорамное остекление лоджий. Благодаря цветовому решению — сочетанию природного желтого, жемчужно-белого и графитового — новостройка гармонично вписывается в природный ландшафт в любое время года», — приводит АГН «Москва» сообщение на сайте мэра Москвы.
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