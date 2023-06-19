Новую автостанцию в Бронницах в первый час после открытия посетили более 250 человек

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Воробьёв объявил о завершении строительства современного автовокзала
Губернатору Московской области Андрею Воробьёву на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов рассказали о первом дне работы открытого в Бронницах транспортно-пересадочного узла с автостанцией.
В августе прошлого года во время рабочей поездки в Бронницы жители и водители автобусов попросили главу региона помочь начать строительство новой автостанции. Стара, построенная в 1987 году, не отвечала современным требованиям комфорта. В итоге её демонтировали, а на этом месте по поручению губернатора за короткие сроки построили новый пассажирский комплекс.
В двухэтажном здании разместили всё, о чём просили жители - зоны обслуживания и торговли, зал ожидания, комнату матери и ребёнка, туалеты, камеру хранения. В нём установлено табло с расписанием, работает Wi-Fi. На улице находится крытый перрон для ожидания автобусов площадью 200 м кв. На прилегающей территории провели благоустройство.
В августе прошлого года во время рабочей поездки в Бронницы жители и водители автобусов попросили главу региона помочь начать строительство новой автостанции. Стара, построенная в 1987 году, не отвечала современным требованиям комфорта. В итоге её демонтировали, а на этом месте по поручению губернатора за короткие сроки построили новый пассажирский комплекс.
«Все торговые площади у нас уже сданы в аренду. На втором этаже работает кафе, продаются кондитерские изделия, выпечка. Установлены вендинговые аппараты. До конца месяца появятся аптека, продуктовый магазин и парикмахерская. Этот очень востребованный объект. Уже в первый час после открытия его посетили свыше 250 человек. Здание отличается необыкновенной архитектурой. Это настоящее украшение нашего города», – сказал глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.Площадь нового объекта – 1,5 тыс кв м, в 15 раз больше прежнего здания. Через ТПУ проходит 16 маршрутов Мострансавто, транспортом каждый день пользуются более 3 тыс человек.
«Я была в числе жителей, которые встречались с вами, Андрей Юрьевич, в августе прошлого года. Хочу сказать огромное спасибо за то, что ваши слова не расходятся с делом. Вы пообещали и построили автовокзал в такой короткий срок. Вам благодарны не только жители Бронниц, но и всех окрестных сёл, потому что вокзал у нас – это пересадочный пункт, чтобы можно было поехать и в Москву, и в Раменское», – поделилась коренная жительница Бронниц Нина Корнеева.Ранее губернатор объявил о завершении строительства современного автовокзала в Бронницах.
Лора Луганская