Новую БМП «Манул» собираются оснастить боевым модулем «Эпоха»

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Применение этого модуля с 57-миллиметровой пушкой позволит «Манулу» гарантированно поражать аналогичную боевую технику противника с большой дистанции. Использование при создании новой машины узлов и комплектующих от БМП-3 позволит снизить затраты на всех этапах разработки и ввода в эксплуатацию «Манула»: разработка, обучение экипажа, использование в боевых условиях и ремонт. После завершения опытно-конструкторских работ станут известны сроки начала серийного производства новой БМП.
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