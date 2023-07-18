Новую губернаторскую детскую площадку торжественно открыли в Реутове

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
В подмосковном Реутове торжественно открыли новую губернаторскую детскую площадку, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Современный игровой комплекс появился во дворе дома №2 по улице Молодёжной. Сегодня состоялось торжественное открытие детской площадки. Станислав Каторов поздравил жителей микрорайона с появлением новой точки притяжения детей.
Детскую площадку в Реутове обустроили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье». Работы во дворе начались 21 июня. Менее чем за месяц сделано уютное место для детей. Игровой комплекс площадью несколько сотен квадратных метров разделен на части. Для малышей – песочница в форме замка, ростомер, деревянный городок. Для детей постарше – качели, карусели, горки и верёвочная лестница.
На всей площадке выполнено мягкое безопасное покрытие из резиновой крошки. Здесь есть скамейки, информационный стенд, где прописаны правила нахождения на площадке, уличное освещение, ограждение и видеонаблюдение. С учётом современных требований к безопасности все новые детские комплексы в Подмосковье оборудованы видеокамерами, которые подключены к системе «Безопасный регион».
Программе губернатора Андрея Воробьёва по установке больших детских игровых площадок в 2023 году исполняется 10 лет. За это время в регионе появилось 1400 игровых комплексов, в этом году к ним прибавиться ещё 130 новых мест для игр и развития детей. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв говорил о значимости благоустройства общественных территорий.
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Детскую площадку в Реутове обустроили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье». Работы во дворе начались 21 июня. Менее чем за месяц сделано уютное место для детей. Игровой комплекс площадью несколько сотен квадратных метров разделен на части. Для малышей – песочница в форме замка, ростомер, деревянный городок. Для детей постарше – качели, карусели, горки и верёвочная лестница.
Программе губернатора Андрея Воробьёва по установке больших детских игровых площадок в 2023 году исполняется 10 лет. За это время в регионе появилось 1400 игровых комплексов, в этом году к ним прибавиться ещё 130 новых мест для игр и развития детей. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв говорил о значимости благоустройства общественных территорий.
«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растёт – на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые. До конца года сдадим «Взлёт» в Домодедове и завершим благоустройство Центрального парка в Долгопрудном, парка им. 200 лет Егорьевску, «Свердловского» в Лосино-Петровском, «Липовой рощи» в Красногорске. Надеюсь, нашим жителям всё понравится», – сказал Андрей Юрьевич.Читайте также:
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Лора Луганская