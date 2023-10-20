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Новую школу на 1100 учеников в Звенигороде планируют открыть 1 сентября 2024 года

20 октября 2023, 17:57
Фото: Одинцовский г. о.

Фото: Одинцовский г. о.

Готовность школы на 1100 учеников в звенигородском микрорайоне Восточный составляет 31%. Строительство должно завершиться к сентябрю 2024 года, заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, он проверил ход строительства новой школы вместе с жителями Звенигорода.
«Школа в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде должна быть достроена в следующем году, чтобы уже 1 сентября дети могли сесть за парты. Сегодня вместе с жителями Звенигорода посетили стройплощадку. Сейчас на ней почти 60 человек и восемь единиц техники. Строительная готовность объекта – 31%. Считаю, что можно успеть завершить работы в следующем году без потери качества. Такая задача поставлена перед подрядчиком», – заявил Иванов.
Он пообещал, что власти городского округа помогут уладить все бюрократические формальности, чтобы стройка не затягивалась.


В перечень работ также включено устройство новой подъездной дороги с тротуаром. Планируемый срок выполнения работ – начало ноября этого года.

Здание школы будет четырёхэтажным, внутри обустроят 64 кабинета. Из 1100 учеников в начальной школе будут обучаться 400, в основной и старшей – 700. Блок начальной школы включает в себя секции-блоки учебных помещений и групп продленного дня, спортзал и вспомогательные помещения. Школьная планировка учитывает доступность для маломобильных граждан.

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#одинцово
#звенигород
#школа
#строительство
#андрей иванов
#подмосковье
#московская область
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Путин поручил к 15 декабря представить план организации авиарейсов из Сарова
20 октября 2023, 17:55

Фото: istockphoto/aapsky

Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 15 декабря представить предложения по организации регулярных пассажирских рейсов с аэродрома города Саров.
По словам российского лидера, необходимость качественного авиасообщения с этим старинным русским городом давно уже назрела, в том числе в интересах многочисленных туристов и паломников, передает ТАСС. В настоящее время экспериментальный аэродром Миус в городе Саров Нижегородской области используется только для транспортного обеспечения расположенного здесь Российского федерального ядерного центра (Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики).

Общая длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома 2500 м, рабочая (используемая) часть 1920 м. Возможно, для пассажирских авиалайнеров придется несколько реконструировать. В настоящее время приём воздушных судов гражданской авиации с пассажирами на борту осуществляется по разовым разрешениям Росавиации.

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#аэродром
#владимир путин
#аэропорт
#самолет
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Психолог Северный не увидел в любви подростков к энергетикам ничего необычного
20 октября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/Arsenii Palivoda

Президент ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный заявил, любовь подростков к энергетикам не представляет собой ничего необычного и объясняется особенностями возраста.
Он отметил, что подросткам свойственно желание в экспериментах, в том числе и со своим сознанием.

«Подростки всегда экспериментируют со своим сознанием. Они модифицируют его, пытаются понять его границы. Проще говоря, хотят выяснить, что они могут, а чего они не могут сделать. И поэтому ищут разные способы, как бы собственное сознание изменить. Это и алкоголь, и энергетические напитки, это и различные формы рискового поведения», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Северный.

Специалист также отметил, что подросткам могут нравится подобные напитки из-за сладкого вкуса.

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#психолог
#подростки
#диетолог
#напитки
#здоровье
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На Украине передумали проводить перепись населения
Правительство Украины отменило проведение переписи населения
20 октября 2023, 17:48

Фото: iStock/AndreyPopov

Украинский кабинет министров отменил решение о проведении в этом году переписи населения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Государственная служба статистики Украины вернётся к рассмотрению этого вопроса после прекращения военного положения на территории Украины.  

В июле прошлого года парламент страны принял закон, согласно которому перепись населения должна проводиться не реже одного раза в 10 лет. После распада СССР, перепись проводилась лишь в 2001 году. Дальнейшие попытки посчитать население постоянно срывались и переносились.  

Согласно оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», численность населения в этом году сократилась до 29 миллионов человек, в то время как в 2001 году она составляла более 48 миллионов человек. 

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#украина
#перепись населения
#жители
#правительство
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Бывшего министра здравоохранения Ростовской области посадили за решётку
Суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области
20 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/OlFedv

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская арестована Кущевским районом Краснодарского края, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на сточник в правоохранительных органах.
Чиновнице предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были арестованы в 2019 году. В ходе следствия было установлено, что экс-министр и ее подельник лоббировали интересы фирмы при подписании контрактов с Минздравом. Это позволяло ограничивать конкуренцию.  
 
Чиновница арестована на полгода. Ее бывший заместитель проведет в СИЗО три месяца. ​На аресте фигурантов настаивала сторона обыинения. Адвокаты просили об избрании подсудимым домашнего ареста. 

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#суд
#мвд
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#министр
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#сизо
#минобороны
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К ликвидации последствий непогоды в Подмосковье готовы более 300 бригад энергетиков
20 октября 2023, 17:15

Фото: Минэнерго МО

В Московской области введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго. По прогнозам синоптиков, с 21 часа 19 октября до утра 20 октября ожидается понижение температуры воздуха до -3°С. Пройдёт дождь со снегом, местами образуется гололедица.
«У подмосковных энергетиков есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. Если возникнут технологические нарушения на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не превысит двух часов», – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
К оперативному устранению последствий непогоды привлекут 303 бригады специалистов и 573 единицы спецтехники, в том числе 78 передвижных дизельных электростанций. 
 
При отключении электричества можно позвонить на горячую линию Мособлэнерго по телефону 8(495)99-500-99, на «Светлую линию» Россетей 8(800) 220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.
 
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#александр самарин
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#погода
#непогода
#энергетика
#московская область
#подмосковье
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В Дагестане прошел конный пробег в поддержку Палестины
20 октября 2023, 16:45

Фото: istockphoto/Cineberg

В Дагестане запрягли и оседлали коней и устроили массовый пробег в поддержку Палестины. Выразить солидарность с воюющими братьями-мусульманами таким неординарным способом решили неравнодушные жители Карабудахкентского района южной республики.
Чтобы поддержать мирное население сектора Газа, страдающее от обстрелов и бомбежек, дагестанцы оседлали коней. У кого их не было (XXI век!) — те просто сели за руль привычных внедорожников. А затем все вместе пустились скакать и газовать по горным селам  Доргели, Параул и Гелли.

Пока одни под топот копыт и звуки автомобильных клаксонов проносились по деревням, дорогам и бездорожью с флагами Палестины, другие просто вышли на улицы и произносили пламенные речи в поддержку жителей сектора Газа. Импровизированный «сход» прошел мирно и без эксцессов. Славили ислам и аллаха. Правда, украинские каналы по своей обычной привычке пытались примазаться к повестке, но безрезультатно.

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#ислам
#население
#дагестан
#палестина
#флаг
#пробег
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В России создают устройство для незаметного передвижения по зоне СВО
«Лаборатория ППШ» разрабатывает систему ночного видения для машин в зоне СВО
20 октября 2023, 16:36

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российская компания «Лаборатория ППШ» разрабатывает систему ночного видения, которая позволит незаметно передвигаться на автомобилях в зоне проведения боевых действий. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор организации Денис Осломенко.
Он рассказал, что система ночного видения «Флинт» позволит передвигаться на автомобиле или квадроцикле, не включая фары в тёмное время суток. Это поможет военным незаметно для противника перемещаться по зоне проведения боёв. 

Осломенко подчеркнул, что система представляет собой устройство, которое закрепляется на крыше автомобиля или передней части квадроцикла. Изображение выводится на экран, находящийся в салоне, или специальные очки с ЖК-экранами, которые надевает водитель. Установить устройство можно за пару минут.

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#сво
#производство
#автомобиль
#квадроцикл
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Подмосковье первым в России перешло на цифровую приёмку газопроводов
20 октября 2023, 16:32

Фото: Минэнерго МО

Московская область стала первым регионом России, перешедшим на цифровой формат приёмки в эксплуатацию газопроводов, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона. Это поможет значительно упростить и ускорить газификацию домовладения жителей.
В прошлом году министерство подписало трёхстороннее соглашение о взаимодействии Центральным управлением Ростехнадзора и Мособлгазом. Основной пункт соглашения – внедрение электронного документооборота вместо бумажного. Цель – сокращение сроков приёмки газопроводов и сетей газораспределения в рамках догазификации домов по президентскому проекту «Социальная газификация» и губернаторской программе газификации Московской области.
 
Сейчас согласование документации и приёмка объекта в эксплуатацию проходят через единое приложение. Приёмку проводит комиссия. Она проверяет состояние оборудования, соответствие газопровода проекту и качество выполненных работ.
 
Ранее члены экспертной комиссии впервые знакомились с технической, исполнительной документацией во время выезда на объект. Теперь они могут получить доступ к документации в режиме онлайн.
 
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#минэнерго мо
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#подмосковье
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#онлайн
#цифровизация
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В Подмосковье выполнили план установки детских площадок на 2023 год
20 октября 2023, 15:54

Фото: Минблаго МО

Программа установки детских площадок по программе губернатора Подмосковья на текущий год выполнена, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. В 39 городских округах Московской области установили 132 игровых комплекса.
По данным министерства, работы в этом году начались в мае, а завершились в сентябре.
 
Программу по установке больших детских площадок 10 лет назад инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. За это время в регионе появилось более 1,5 тыс новых детских игровых зон.
 
Площадь губернаторских площадок 300 или 450 кв м. На них установлено большое количество игровых элементов для детей разных возрастов. Новые игровые комплексы оснащены ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными игровыми элементами. 
 
В этом году подмосковные детские площадки посвящены таким темам, как «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другим. Рядом устанавливают лавочки. Для безопасности территорию оборудуют системами наружного освещения и камерами видеонаблюдения.

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#министерство благоустройства мо
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