Новую школу на 1100 учеников в Звенигороде планируют открыть 1 сентября 2024 года

Фото: Одинцовский г. о.
Готовность школы на 1100 учеников в звенигородском микрорайоне Восточный составляет 31%. Строительство должно завершиться к сентябрю 2024 года, заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, он проверил ход строительства новой школы вместе с жителями Звенигорода.
«Школа в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде должна быть достроена в следующем году, чтобы уже 1 сентября дети могли сесть за парты. Сегодня вместе с жителями Звенигорода посетили стройплощадку. Сейчас на ней почти 60 человек и восемь единиц техники. Строительная готовность объекта – 31%. Считаю, что можно успеть завершить работы в следующем году без потери качества. Такая задача поставлена перед подрядчиком», – заявил Иванов.Он пообещал, что власти городского округа помогут уладить все бюрократические формальности, чтобы стройка не затягивалась.
Здание школы будет четырёхэтажным, внутри обустроят 64 кабинета. Из 1100 учеников в начальной школе будут обучаться 400, в основной и старшей – 700. Блок начальной школы включает в себя секции-блоки учебных помещений и групп продленного дня, спортзал и вспомогательные помещения. Школьная планировка учитывает доступность для маломобильных граждан.
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Лора Луганская