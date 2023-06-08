Новые котельные обеспечат теплом 9 тысяч жителей Серпухова

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Жители деревни Большое Грызлово, поселка Пограничный, Подольской и Весенней улиц городского округа Серпухов теперь обеспечены качественным теплоснабжением
Застройщик ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» построил три котельные и провел реконструкцию еще одной котельной в рамках инвестиционной программы, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство объектов началось зимой 2022 года.
Во всех новых объектах теплоснабжения установлено современное оборудование, позволившее автоматизировать процесс подачи тепла без присутствия сотрудников на объекте.
Реализация новых котельных обеспечит свыше 9 тысяч жителей городского округа Серпухов бесперебойной подачей тепла.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что тема модернизации и капремонта теплосетей остается приоритетной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Строительство объектов началось зимой 2022 года.
Реализация новых котельных обеспечит свыше 9 тысяч жителей городского округа Серпухов бесперебойной подачей тепла.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что тема модернизации и капремонта теплосетей остается приоритетной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко