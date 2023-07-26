Новые штрафы военкомата: о каких данных нужно сообщать

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Из военкомата пришла повестка с вызовом для уточнения данных — что это значит?По закону россияне должны передать в военный комиссариат почти всю информацию о своей жизни: место жительства, место работы, данные о семейном положении и так далее. Чтобы данные не устаревали, сотрудники военкоматов периодически вызывают военнообязанных граждан для сверки информации.
Правильно оформленная повестка должна содержать дату, цель явки. Если в ней написано, что мужчина вызывается для уточнения документов учёта, значит появилась необходимость сверить указанные данные с реальным положением дел.
Какой штраф положен, если не передать военкомату актуальные данныеЕсли гражданин не передал в военкомат данные об изменении семейного положения, образования, места работы, учёбы или должности, о переезде на новое место жительства, ему грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей.
Но если призывник во время призыва сменил место жительства и не сообщил об этом в военкомат, ему грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
По какой статье могут оштрафовать при неявке в военкомат или несообщении данныхРегулирует всё это дело статья 21.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Она предусматривает ответственность в случае неявки в установленный срок в военкомат для постановки на воинский учёт, снятия с воинского учёта или внесения изменений в документы воинского учёта.
Ответственность также наступает, если гражданин намеренно не сообщил военкому об изменении своего семейного положения, образования, места работы, должности, переезде на новое место жительства или изменении места пребывания. Закон даёт на это 14 дней. Если вы не успели передать в военкомат нужную информацию, вам тоже грозит штраф.
Статья 21.5 КоАП также указывает на ситуации, когда россиянин на долгое время выехал из страны и не рассказал об этом военкому.
Так, если гражданин уехал жить за границу на срок более шести месяцев или вернулся из-за границы, прожив там более полугода месяцев, он обязан уведомить военкомат о таких изменениях.
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