Новый детсад в Котельниках введут в эксплуатацию в августе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Детсад рассчитан на 350 мест. Строительство выполнено более чем на 60%. Ведутся фасадные и электромонтажные работы, монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка помещений. Рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. Ввод в эксплуатацию запланирован на август», – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что третий образовательный кластер, 20 новых школ и 11 детсадов откроют в регионе к 1 сентября.