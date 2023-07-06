Новый фельдшер в ФАПе деревни Барабаново появится уже 10 июля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В фельдшерско-акушерском пункте в деревне Барабаново под Каширой 10 июля появится новый фельдшер. Это выпускница подмосковного колледжа.
Вопрос был решён в ходе прямого эфира на радио Sputnik губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который ответил на вопросы и просьбы жителей. Местная жительница пожаловалась на то, что предыдущий фельдшер покинула населённый пункт, решив получить высшее образование.
В Подмосковье работают 466 фельдшерско-акушерских пунктов. Также до конца будущего года будет проведён ремонт поликлиник в Ивантеевке и Пушкине.
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В Подмосковье работают 466 фельдшерско-акушерских пунктов. Также до конца будущего года будет проведён ремонт поликлиник в Ивантеевке и Пушкине.
«В Ивантеевке большая поликлиника. В следующем году она стоит в программе. Запрос услышали, поэтому в следующем году приступаем к ремонту поликлиники, которая очень востребована в этом микрорайоне», – пообещал Воробьёв.Ремонт планируют завершить чуть больше чем за год – до конца 2024-го. В Пушкине работы также проведут в следующем году.
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Лора Луганская