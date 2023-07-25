Новый корпус Одинцовской гимназии №14 откроют 1 сентября

Фото: администрация Одинцовского г. о.
На территории Одинцовской гимназии №14 продолжается строительство нового корпуса на 500 учащихся. Строительная готовность объекта – 81%, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Открыть пристройку планируют к началу учебного года.
«Недавно в проект внесли изменения, поэтому темпы возведения немного снизились. Но мы оперативно их восстановили и сейчас догоняем график. На объекте работают 288 специалистов, задействовано девять единиц техники. Поставили подрядчику задачу нарастить число рабочих до 340 человек», – рассказал Иванов.Он отметил, что все строительные работы должны быть завершены до конца августа. Также должна быть сделана уборка помещений, проведено оснащение кабинетов. 1 сентября дети должны сесть за парты, подчеркнул Иванов.
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Лора Луганская