Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат

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Российская компания купила права на новый фильм Хаяо Миядзаки
Российская компания «Русский репортаж» приобрела права на новый мультфильм Хаяо Миядзаки, заявили в пресс-службе организации.
Отметим, что мультфильм называется — «How do you live?». Режиссер работает на ним с 2016 года. Уточняется, что данный проект является самым масштабным у японской студии Ghibli и последней работой 82-летнего Миядзаки.
Подробности сюжета пока не разглашаются.
Ранее сообщали, что в Подмосковье состоится бизнес-лекция от звездного предпринимателя.
Отметим, что мультфильм называется — «How do you live?». Режиссер работает на ним с 2016 года. Уточняется, что данный проект является самым масштабным у японской студии Ghibli и последней работой 82-летнего Миядзаки.
Ранее сообщали, что в Подмосковье состоится бизнес-лекция от звездного предпринимателя.
Дана Игумнова